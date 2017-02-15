Nesta quarta-feira (15) as agências da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo abriram as portas duas horas mais cedo para tirar dúvidas sobre os valores disponíveis no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em contas inativas. Segundo levantamento do banco, cerca de 616 mil trabalhadores terão direito ao saque no Estado. O saldo total nas contas é de aproximadamente R$ 601 milhões.

Ao longo do dia muitos capixabas procuraram as agências para consultar o saldo disponível. Arima Peixoto, 22 anos, não conseguiu encontrar os valores no site da Caixa, por isso, preferiu ir até uma agência. “Eu não sei se tenho direito ao FGTS, olhei no site e não consegui ver nada. Eu trabalhei um ano e dois meses e pedi demissão”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Com dúvidas sobre FGTS, capixabas vão às agências da Caixa no primeiro dia de horário especial

Silveria Fideles de Castro, 45 anos, saiu satisfeita da agência, após confirmar o valor que têm disponível. “Eles vão depositar em minha conta poupança da caixa, no mês de junho desse ano. Vou usar esse dinheiro para comprar coisas que preciso em casa”, afirmou.

Saques

A partir de 10 de março, as contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento da Caixa. Já para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil será necessário que o trabalhador possua o Cartão do Cidadão e senha para pagamentos no autoatendimento.

Outra opção para saque são os canais parceiros (Correspondentes Caixa Aqui e Unidades Lotéricas), onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, apresentando o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e a respectiva senha. Valores acima de R$ 3 mil serão sacados exclusivamente nas agências da Caixa.