Com duas comendas no peito, general se despede do ES após crise na segurança

Após mais de um mês à frente da Força Tarefa Conjunta Capixaba, o general de brigada do Exército, Adilson Carlos Katibe, se despede do Espírito Santo e retorna para Niterói, no Rio de Janeiro, com duas comendas no peito. Katibe recebeu na tarde desta quarta-feira (8), a Comenda Jerônimo Monteiro, maior honraria que pode ser concedida pelo Poder Executivo Estadual. O general também foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins.

General Katibe chegou ao Espírito Santo no dia 6 de fevereiro, dois dias depois do início da manifestação de esposas de policias militares, que bloqueou a entrada de batalhões e quartéis. O movimento resultou em uma greve na PM, de acordo com o governo. Durante a paralisação, Katibe ficou responsável pelo controle operacional dos órgãos de segurança pública no Espírito Santo, o que para o general, foi um dos maiores desafios da carreira dele.

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“Sem dúvida alguma, foi um dos maiores desafios da minha carreira, pela complexidade, pela situação que o Estado se encontrava, pela gama de fatores que deveriam ser levados em consideração para superar essa crise. Tive que colocar toda experiência que adquiri em toda minha carreira”, declarou.

As tropas das Forças Armadas e da Força Nacional começaram a deixar o Estado no último final de semana. Katibe e o restante da tropa viajam nesta quinta-feira (9). Segundo o general, em alguns dias o Estado vai conseguir retomar a normalidade na segurança pública.

“Foi uma crise muito intensa, existem passos a serem tomados, mas saímos daqui com a consciência tranquila que nosso trabalho foi desenvolvido. O Estado pode caminhar, sem dúvida alguma, para ter de volta sua normalidade”, disse o general.

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