Banco de leite do Himaba está recebendo uma média de 15 litros de leite por semana. Para um estoque adequado, volume deveria ser de 35 litros por semana. Crédito: Divulgação / SESA

O baixo número de doações de leite materno está fazendo com que o Hospital e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, utilize leite em pó para alimentar algumas crianças. A alternativa está sendo utilizada pois, atualmente, o banco de leite está recebendo a média mínima necessária para suprir a demanda: de 15 a 18 litros por semana. O estoque adequado é de 35 litros por semana.

Your browser does not support the audio element. Com doações de leite materno em baixa, maternidade usa leite em pó

A quantidade atualmente recebida por doações é destinada às crianças que estão em condições de saúde mais delicadas e precisam ser alimentadas com o leite materno. A fórmula, como é tecnicamente denominada o leite em pó, está sendo utilizada para alimentar crianças que estão em uma situação melhor de saúde, como explica a coordenadora do banco de leite materno do Himaba, Dra Rosa Maria Negri.

“Geralmente, a gente escolhe os mais prematuros, os menores, que estão com menor volume. Se para todas as crianças que nasçam maduras o leite materno é importante, imagina para os prematuros, que são crianças que tem mais infecção, são mais debilitadas, têm mais chance de adoecer, que as vezes atrasa o desenvolvimento”, explica.

Para manter o banco de leite apto a atender a demanda, sem a utilização do leite em pó, o Himaba deve receber 35 litros de leite por semana. Segundo a coordenadora, os pedidos de doação são importantes pois o ciclo da mulher lactante se encerra, e o estoque precisa ser renovado. “Para a doadora de leite, daqui a pouco o bebê cresce, ela para de amamentar e de ser doadora. Então, periodicamente, a gente precisa fazer campanha para sensibilizar as mães a doar o leite”, disse.

Doação

As interessadas em doar podem entrar em contato pelo telefone 3636-3151. O atendimento é feito de 7h as 18h. Uma vez cadastrada, a doadora não precisa ir ao Banco de Leite periodicamente. Para facilitar a comodidade das mulheres lactantes que têm a intenção de doar, o Himaba oferece um serviço de coleta do leite materno em domicílio. A retirada do leite é feita pela própria mulher e tem condições específicas de armazenagem, como explica a coordenadora.

“Ela coloca esse leite em um recipiente de vidro ou de plástico, deve congelá-lo, e a gente pede que, no máximo, em uma semana entre em contato com o banco de leite para realizar a coleta, porque esse leite tem uma validade de 15 dias. Então, se a gente for buscar com 15 dias e não for pasteurizar naquele dia, a gente perde o leite. É interessante que ela retire com uma semana, e ligue para o banco de leite para que seja feita a coleta”, ressaltou.

A cuidadora Edna Santos, 37, mãe de um bebê de sete meses e doadora há cinco meses, diz que faz a retirada e o leite é coletado toda semana. Ela explica que a doação não prejudica a alimentação do filho e fala sobre a sensação de ajudar outras crianças. “Eu tiro (o leite) todos os dias na parte da manhã, e eles recolhem todas às terças-feiras. Não atrapalha a alimentação do bebê, e é bom porque você se sente ajudando, se sente bem. Deus te deu e você se sente bem em doar para aqueles que precisam”, contou.