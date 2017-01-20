Com a crise financeira e a entrada do aplicativo Uber em Vitória, os taxistas admitem: os clientes têm sumido. Com isso, a criatividade tem sido a forma usada para recuperar passageiros. Na Serra, os profissionais começaram um movimento para dar desconto de 30% em todas as corridas realizadas.

Segundo uma comissão de taxistas do município serrano, nos últimos anos os motoristas têm ficado até cinco horas parados em pontos de muito movimento. O tempo máximo antes era de uma hora, de acordo com eles. Os taxistas têm, inclusive, evitado cobrar a bandeira 2, quando a taxa fica mais cara - nos fins de semana e feriados, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Com crise e Uber, taxistas fazem desconto de 30% para atrair clientes

De acordo com o taxista Emerson Simões, de 43 anos, a aceitação dos descontos de 30% tem sido boa e outros taxistas do município também estão sendo mobilizados para aderir à ação. “Quando o cliente pensa em reduzir gastos, ele corta o supérfluo, então entende-se que o táxi é algo assim. Então viemos para aproximar os clientes da categoria”, explica.

O taxista Harley Ribeiro, de 39 anos, declara que é necessário ter criatividade para que a categoria não saia no prejuízo e saber pedir descontos também na manutenção dos veículos para repassar aos passageiros. “Nós estamos reinventando. Em oficinas e na compra de pneus estamos conseguindo descontos, principalmente comprando em quantidade. Estamos organizando com o sindicato para comprar os produtos mais em conta e levar o desconto aos passageiros”, declara.

ATRAIR CLIENTES

O gerente de restaurante, Jerri Barbosa, de 40 anos, mesmo não acostumado em pedir descontos, gostou da ideia e acredita que ajude a atrair mais pessoas aos táxis. “Não sou de pedir desconto, mas acredito que a ideia ajude sim os taxistas, principalmente com o Uber agora. Os taxistas atendem bem, não são todos, mas boa parte sim”, ressalta.