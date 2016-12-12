Com "corda no pescoço", municípios priorizam pagamento do 13°

A tendência de resultado orçamentário dos municípios capixabas para 2016 é de déficit de 22,8%. É isso o que mostra a ferramenta Cidades – Controle Social lançada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), na tarde desta segunda-feira (12). Diante do complicado cenário financeiro, a maioria dos municípios capixabas garante que o 13º salário não estaria comprometido. Ao contrário, o pagamento está na lista de prioridades no encerramento da maior parte das atuais gestões.
O índice que mostra a tendência do resultado orçamentário foi medido a partir de um balanço entre o que foi gasto e o que foi arrecadado pelos municípios do Espírito Santo até o mês de agosto deste ano. De acordo com o que mostra a ferramenta do TCE-ES, até o oitavo mês de 2016, entraram nos cofres das prefeituras capixabas R$ 6.366.692.438,67. Por outro lado, as cidades gastaram R$ 8.249.258431,13 para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para fazer investimentos.
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Diante da realidade financeira de muitas cidades do Estado, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Dalton Perim, afirma que as prefeituras vão priorizar o pagamento de servidores. “Se, eventualmente, algum prefeito não conseguir ajustar suas contas, o nosso sentimento é que vão priorizar as folhas de pagamento e o décimo terceiro e vão transferir uma negociação posterior para os fornecedores”, disse.
Pagamento diluído
Segundo o presidente da Amunes, algumas prefeituras deixaram de pagar o décimo terceiro de todos os servidores no fim do ano para fazer o pagamento no mês de aniversário de cada funcionário público. Com isso, segundo Dalton Perim, o objetivo é diluir esses pagamentos ao longo do ano e evitar uma despesa muito alta em dezembro.
Perim também disse que, para pagar os servidores, as prefeituras devem se utilizar de cota extra de repasse do Fundo de Participação dos Municípios e, também, de valores arrecadados por meio da repatriação de recursos do exterior.