Com "corda no pescoço", municípios priorizam pagamento do 13°

A tendência de resultado orçamentário dos municípios capixabas para 2016 é de déficit de 22,8%. É isso o que mostra a ferramenta Cidades – Controle Social lançada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), na tarde desta segunda-feira (12). Diante do complicado cenário financeiro, a maioria dos municípios capixabas garante que o 13º salário não estaria comprometido. Ao contrário, o pagamento está na lista de prioridades no encerramento da maior parte das atuais gestões.

O índice que mostra a tendência do resultado orçamentário foi medido a partir de um balanço entre o que foi gasto e o que foi arrecadado pelos municípios do Espírito Santo até o mês de agosto deste ano. De acordo com o que mostra a ferramenta do TCE-ES, até o oitavo mês de 2016, entraram nos cofres das prefeituras capixabas R$ 6.366.692.438,67. Por outro lado, as cidades gastaram R$ 8.249.258431,13 para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para fazer investimentos.

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Diante da realidade financeira de muitas cidades do Estado, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Dalton Perim, afirma que as prefeituras vão priorizar o pagamento de servidores. “Se, eventualmente, algum prefeito não conseguir ajustar suas contas, o nosso sentimento é que vão priorizar as folhas de pagamento e o décimo terceiro e vão transferir uma negociação posterior para os fornecedores”, disse.

Pagamento diluído

Segundo o presidente da Amunes, algumas prefeituras deixaram de pagar o décimo terceiro de todos os servidores no fim do ano para fazer o pagamento no mês de aniversário de cada funcionário público. Com isso, segundo Dalton Perim, o objetivo é diluir esses pagamentos ao longo do ano e evitar uma despesa muito alta em dezembro.