Com chuva, MUG aposta nos amores de carnaval para ser campeã

MUG no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fábio Vicentini

Debaixo de chuva, a Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a quinta escola a desfilar nesta madrugada de domingo (4) no Sambão do Povo . O Leão da Glória deixou uma pergunta no ar: quem nunca teve um amor de carnaval? Com o enredo “Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual… Olhares que se cruzam, bocas que se beijam… Amores de carnaval”, a MUG investiu forte nos carros alegóricos e nas fantasias para conquistar o título de campeã. Em 2017, a MUG ficou com o vice-campeonato.

Já na comissão de frente o público podia ter uma ideia do que viria no restante do desfile, um triângulo amoroso formado por Pierrô, Arlequim e Colombina. Apesar da beleza da coreografia, algumas bailarinas caíram por causa da pista molhada. O carro abre-alas trouxe o símbolo da escola, um leão gigante com asas.

Os carros alegóricos formaram um espetáculo à parte. A grandeza e a riqueza de detalhes chamaram a atenção. A bateria pura ousadia, composta por 200 ritmistas estava coreografada e entrosada com a rainha Fernanda Figueiredo, que veio de Chica da Silva.

Para contar os amores de carnaval, a MUG trouxe alas que representaram as "puladas de cerca", os bailes de máscaras e até dona Flor e seus dois maridos. A ala das baianas representou as mandingas de amor.