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Carnaval Capixaba

Com chuva, MUG aposta nos amores de carnaval para ser campeã

Os carros alegóricos formaram um espetáculo à parte. A grandeza e a riqueza de detalhes chamaram a atenção

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 04:18

Publicado em 

04 fev 2018 às 04:18
MUG no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fábio Vicentini
Debaixo de chuva, a Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a quinta escola a desfilar nesta madrugada de domingo (4) no Sambão do Povo. O Leão da Glória deixou uma pergunta no ar: quem nunca teve um amor de carnaval? Com o enredo “Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual… Olhares que se cruzam, bocas que se beijam… Amores de carnaval”, a MUG investiu forte nos carros alegóricos e nas fantasias para conquistar o título de campeã. Em 2017, a MUG ficou com o vice-campeonato.
Já na comissão de frente o público podia ter uma ideia do que viria no restante do desfile, um triângulo amoroso formado por Pierrô, Arlequim e Colombina. Apesar da beleza da coreografia, algumas bailarinas caíram por causa da pista molhada. O carro abre-alas trouxe o símbolo da escola, um leão gigante com asas.
Os carros alegóricos formaram um espetáculo à parte. A grandeza e a riqueza de detalhes chamaram a atenção. A bateria pura ousadia, composta por 200 ritmistas estava coreografada e entrosada com a rainha Fernanda Figueiredo, que veio de Chica da Silva.
Para contar os amores de carnaval, a MUG trouxe alas que representaram as "puladas de cerca", os bailes de máscaras e até dona Flor e seus dois maridos. A ala das baianas representou as mandingas de amor.
A escola da Glória levou para a Avenida quatro carros alegóricos, dois tripés, 21 alas e 1600 componentes. A agremiação fez o desfile em 61 minutos.

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