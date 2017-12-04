Com chuva forte, mais buracos aparecem em Vila Velha

A chuva forte que atingiu a Região Metropolitana nos últimos dias acentuou um conhecido problema dos motoristas de Vila Velha: os buracos nas ruas que colocam em risco quem anda de carro pela cidade.
A CBN percorreu as vias do município para monitorar a situação. Em Santa Inês, na rua Rui Braga, dois buracos, que sempre atormentam os moradores, voltaram a abrir, como conta o eletricista Lucíolo Rodrigues.
"Rapaz, assim que chove eles abrem. Eles botam só uma capinha em cima para tapear mesmo e depois, se chover, abre tudo de novo", diz.
Na Avenida Luciano das Neves, uma das mais movimentadas da cidade, dois buracos grandes na faixa da direita, sentido Barra do Jucu, assustam os motoristas.
Até na rua da prefeitura, menos de 600 metros de distância da sede, tem buraco aberto no meio da pista há dois meses que cresce cada vez que chove no município.
O decorador Dário Santos relata que já presenciou vários acidentes naquele trecho. "Bate muito carro aí. Por causa de freada ali, por conta do buraco, outro motorista vem atrás e bate. Isso acontece direto e na rua da Prefeitura. Pra você ver, né?".
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro), disse que vai dar prosseguimento ao serviço tapa-buracos assim que as chuvas cessarem. De acordo com a prefeitura, a ação é realizada diariamente, quando não há chuva.