Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Até na rua da Prefeitura

Com chuva forte, mais buracos aparecem em Vila Velha

Na Avenida Luciano das Neves, uma das mais movimentadas da cidade, 'duas crateras' assustam os motoristas

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 15:45

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 dez 2017 às 15:45
Lucíolo Rodrigues mostra buracos no bairro Santa Inês Crédito: Caíque Verli
A chuva forte que atingiu a Região Metropolitana nos últimos dias acentuou um conhecido problema dos motoristas de Vila Velha: os buracos nas ruas que colocam em risco quem anda de carro pela cidade.
A CBN percorreu as vias do município para monitorar a situação. Em Santa Inês, na rua Rui Braga, dois buracos, que sempre atormentam os moradores, voltaram a abrir, como conta o eletricista Lucíolo Rodrigues.
"Rapaz, assim que chove eles abrem. Eles botam só uma capinha em cima para tapear mesmo e depois, se chover, abre tudo de novo", diz. 
Na Avenida Luciano das Neves, uma das mais movimentadas da cidade, dois buracos grandes na faixa da direita, sentido Barra do Jucu, assustam os motoristas.
Até na rua da prefeitura, menos de 600 metros de distância da sede, tem buraco aberto no meio da pista há dois meses que cresce cada vez que chove no município.
O decorador Dário Santos relata que já presenciou vários acidentes naquele trecho. "Bate muito carro aí. Por causa de freada ali, por conta do buraco, outro motorista vem atrás e bate. Isso acontece direto e na rua da Prefeitura. Pra você ver, né?".
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro), disse que vai dar prosseguimento ao serviço tapa-buracos assim que as chuvas cessarem. De acordo com a prefeitura, a ação é realizada diariamente, quando não há chuva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados