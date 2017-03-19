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RESISTÊNCIA

Com celebração afropopular, Serra lembra a Insurreição dos Queimados

De acordo com o presidente do Conselho Estadual do Negro, Rosemberg Moraes, é preciso preservar esse passado para compreender melhor o presente

Publicado em 19 de Março de 2017 às 13:04

Publicado em 

19 mar 2017 às 13:04
Mais uma vez, a Serra celebra um dos episódios mais importantes da história do Espírito Santo: a Insurreição de Queimados, a maior revolta contra a escravidão que já aconteceu no Espírito Santo. A semana de homenagens àqueles que lutaram por liberdade terminou neste domingo (19) com uma celebração afropopular ecumênica ao lado da estátua de Chico Prego, em Serra Sede.
A Insurreição de Queimados fez 168 anos nesta semana. De acordo com o presidente do Conselho Estadual do Negro, Rosemberg Moraes, é preciso preservar esse passado para compreender melhor o presente. Ele explicou qual o significado da comemoração.
“Significa resgatar um momento histórico forte da população negra neste município e neste Estado. Para nós, serranos, relembrar esse momento é não deixar a história morrer, é trazer a história para as pessoas, não só contando como foi, mas mostrando como isso influencia até hoje o nosso povo”, disse.
Com celebração afropopular, Serra lembra a Insurreição dos Queimados
Nesta semana, a cidade de Serra promoveu eventos e homenagens àqueles que foram protagonistas da Insurreição de Queimados. Em 19 de março de 1849, mais de 300 homens, mulheres e crianças negros se revoltaram contra uma promessa de liberdade feita pelo frei italiano Gregório José Maria de Bene.
Comandados por Chico Prego, João da Viúva, Elisário e outros líderes, os negros escravizados da localidade de São José dos Queimados promoveram a mais importante revolta contra a escravidão no Estado. Eles foram perseguidos. Alguns conseguiram escapar, outros foram assassinados, como o próprio Chico Prego, que foi capturado e enforcado.
Patrimônio Histórico Nacional
Segundo a secretária Municipal de Direitos Humanos da Serra, Lourência Riani, o município trabalha para transformar o sítio histórico onde estão as ruínas de São José dos Queimados em Patrimônio Histórico Nacional. Atualmente, o local está fechado para visitação.

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