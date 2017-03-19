Mais uma vez, a Serra celebra um dos episódios mais importantes da história do Espírito Santo: a Insurreição de Queimados, a maior revolta contra a escravidão que já aconteceu no Espírito Santo. A semana de homenagens àqueles que lutaram por liberdade terminou neste domingo (19) com uma celebração afropopular ecumênica ao lado da estátua de Chico Prego, em Serra Sede.

A Insurreição de Queimados fez 168 anos nesta semana. De acordo com o presidente do Conselho Estadual do Negro, Rosemberg Moraes, é preciso preservar esse passado para compreender melhor o presente. Ele explicou qual o significado da comemoração.

“Significa resgatar um momento histórico forte da população negra neste município e neste Estado. Para nós, serranos, relembrar esse momento é não deixar a história morrer, é trazer a história para as pessoas, não só contando como foi, mas mostrando como isso influencia até hoje o nosso povo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Com celebração afropopular, Serra lembra a Insurreição dos Queimados

Nesta semana, a cidade de Serra promoveu eventos e homenagens àqueles que foram protagonistas da Insurreição de Queimados. Em 19 de março de 1849, mais de 300 homens, mulheres e crianças negros se revoltaram contra uma promessa de liberdade feita pelo frei italiano Gregório José Maria de Bene.

Comandados por Chico Prego, João da Viúva, Elisário e outros líderes, os negros escravizados da localidade de São José dos Queimados promoveram a mais importante revolta contra a escravidão no Estado. Eles foram perseguidos. Alguns conseguiram escapar, outros foram assassinados, como o próprio Chico Prego, que foi capturado e enforcado.

Patrimônio Histórico Nacional