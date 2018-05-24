Com a Ceasa fechada, produtores rurais montaram uma espécie de "feira ao ar livre" nas ruas do bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na Grande Vitória. O principal ponto de distribuição de alimentos do Espírito Santo está com as entradas bloqueadas por caminhoneiros que protestam contra o preço do diesel desde a noite de quarta-feira.
Impedidos de entrar, os agricultores estão vendendo os produtos na rua. Como as verduras e frutas são perecíveis e não podem voltar para as propriedades rurais, o produtor José Máximo, de 57 anos e morador de Domingos Martins, contou que está vendendo os produtos de 20 a 30% mais baratos em frente à Ceasa.
Com Ceasa fechada, produtores montam feira ao ar livre em Cariacica
"Por causa da greve que fizeram. A portaria da Ceasa está fechada. A gente teve que vender aqui e no preço que o freguês botar né para não estragar a mercadoria", relatou Máximo.
Dentro da Ceasa, a situação está inversa. O preço dos produtos básicos, como batata e cebola, até triplicou desde que a manifestação dos caminhoneiros começou, na segunda-feira (21). E os manifestantes falam que não tem previsão nenhuma de sair da porta do centro de distribuição. Pela manhã desta quinta-feira (24), os caminhoneiros até churrasco fizeram na porta da Ceasa, com direito a dez caixas de cerveja, 50 kg de carne e até caixa de som. Cristiano Mattos disse que a "festa" é para dar visibilidade às reivindicações da categoria.
"Vamos fechar tudo. Enquanto não abaixar, vamos fazer churrasco quinta, sexta, sábado, domingo para chamar atenção", justificou.
O vendedor de coco Álvaro Reis também participou da manifestação. "Esse povo que está aqui acorda cedo todos os dias, 3h, 4h da manhã. Batalha e não merece pagar os preços que pagam por causa de políticos. Isso prejudica não só os caminhoneiros, mas toda a cadeia produtiva", protestou.
O Espírito Santo tem mais de 15 pontos de manifestação em cinco rodovias federais. Um deles fecha a entrada do porto de Capuaba desde às 5h30 desta quinta-feira. As operações do porto estão paralisadas.