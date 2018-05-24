Com Ceasa fechada, produtores montam "feira ao ar livre" em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Com a Ceasa fechada, produtores rurais montaram uma espécie de "feira ao ar livre" nas ruas do bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na Grande Vitória. O principal ponto de distribuição de alimentos do Espírito Santo está com as entradas bloqueadas por caminhoneiros que protestam contra o preço do diesel desde a noite de quarta-feira.

Impedidos de entrar, os agricultores estão vendendo os produtos na rua. Como as verduras e frutas são perecíveis e não podem voltar para as propriedades rurais, o produtor José Máximo, de 57 anos e morador de Domingos Martins, contou que está vendendo os produtos de 20 a 30% mais baratos em frente à Ceasa.

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O produtor rural José Máximo não conseguiu entrar na Ceasa Crédito: Caíque Verli

"Por causa da greve que fizeram. A portaria da Ceasa está fechada. A gente teve que vender aqui e no preço que o freguês botar né para não estragar a mercadoria", relatou Máximo.

Dentro da Ceasa, a situação está inversa. O preço dos produtos básicos, como batata e cebola, até triplicou desde que a manifestação dos caminhoneiros começou, na segunda-feira (21). E os manifestantes falam que não tem previsão nenhuma de sair da porta do centro de distribuição. Pela manhã desta quinta-feira (24), os caminhoneiros até churrasco fizeram na porta da Ceasa, com direito a dez caixas de cerveja, 50 kg de carne e até caixa de som. Cristiano Mattos disse que a "festa" é para dar visibilidade às reivindicações da categoria.

"Vamos fechar tudo. Enquanto não abaixar, vamos fazer churrasco quinta, sexta, sábado, domingo para chamar atenção", justificou.

Cristiano Mattos: "Churrasco é para chamar atenção" Crédito: Caíque Verli/ CBN Vitória

O vendedor de coco Álvaro Reis também participou da manifestação. "Esse povo que está aqui acorda cedo todos os dias, 3h, 4h da manhã. Batalha e não merece pagar os preços que pagam por causa de políticos. Isso prejudica não só os caminhoneiros, mas toda a cadeia produtiva", protestou.