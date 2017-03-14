Com câncer raro, João de 3 anos precisa de ajuda para tratamento

João Monjardim tem apenas três anos completos, mas já enfrenta uma batalha nada fácil. O menino que mora em Vitória com a família sofre de um tipo de câncer desconhecido. O diagnóstico dele foi muito difícil em junho de 2016, antes disso nenhum médico brasileiro sabia avaliar a doença dele.

O sinal de alerta dos pais Janaína Monjardim e Renato Fabris veio quando o pequeno começou a reclamar de dores de cabeça. Foram feitos muitos exames, e João foi levado para tratamento em São Paulo.

“Ele estava com dois anos quando a gente descobriu um tumor no cerebelo dele e entre diagnóstico e cirurgia foram apenas 48 horas. Durante todo o tratamento ele teve remissão de doença. Então quando voltamos para consulta de revisão em São Paulo, em fevereiro, ninguém esperava que a doença tivesse voltado”, contou a Janaína à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Com câncer ainda sem nome, o pequeno João de 3 anos e família pedem ajuda para tratamento

Até abril do ano passado não existia nenhuma descrição do tumor na literatura médica, que é classificado apenas como BCOR. De acordo com Janaína, mãe de João, a família buscou ajuda de um médico americano, especialista no assunto. Este profissional criou um protocolo que é seguido por médicos brasileiros. O tratamento consiste em quimioterapia, protonterapia e imunoterapia. O método engloba aplicação de medicamentos diretamente na veia do menino, quimioterapia oral e diretamente na medula.

“Acima de tudo precisamos lançar mão de todos os melhores recursos, isso em qualquer âmbito de nossas vidas. Mas, toda minha esperança está em Deus. No caso do meu filho, em nem olho pelo lado da medicina”, disse a mãe que é médica.

Tratamento no exterior

O tratamento que está sendo proposto para o pequeno João vai exigir que, em breve, a família viaje para os Estado Unidos. Com o reaparecimento da doença, ele está novamente internado em São Paulo e embora tenha passado parte dessa curta vida em camas de hospitais, a mãe conta que a criança não deixa se abater.