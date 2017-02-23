Mesmo com o cancelamento de vários blocos de carnaval na Grande Vitória, várias outras opções de lazer estão disponíveis durante quatro dias de folia. Em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica não faltam opções, principalmente para quem quer curtir algo mais tranquilo e calmo. De agroturismo à Rua de Lazer, as opções são variadas.

Em Vitória, no fim de semana, os principais parques estarão abertos, entre eles Pedra da Cebola, Moscoso e Barreiros. A rua de lazer vai funcionar de 7 às 13 horas no domingo. Já as ciclofaixas estarão disponíveis de domingo à terça. A Feira da Praça dos Namorados também funcionará nos quatro dias da folia de 18 às 22 horas , segundo a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda. O projeto Tamar também estará aberto para observação de animais marinhos.

Your browser does not support the audio element. Com blocos cancelados, cidades tem atrações para quem quer ficar longe da agitação

Em Vila Velha as principais atrações turísticas também estarão abertas: Convento da Penha, Casa da Memória, Museu Homero Massena e Farol Santa Luzia. Quem quer tranquilidade, a opção é a Fazendinha Rico Caipira, que fica localizada na Barra do Jucu.

Na Serra, as principais opções são: Parque Botânico, entre os bairros São Lourenço e Santo Antônio, e Parque da Cidade, em Valparaíso. Outra dica, segundo a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), são as lagoas Juara, Carapebus e Maringá. Opção de agroturismo são várias, como Sítio Vovó Hilda Borges, em Campinho da Serra II, e Sítio Recanto do Mestre Álvaro.