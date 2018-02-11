Mobilidade urbana e muita folia. É essa mistura que o bloco "Magrelas Voadoras" levou para as ruas de Vitória neste domingo de Carnaval. O bloco desfila há 4 anos. Com suas bicicletas ornamentadas, os foliões fantasiados pedalaram mais de 9 km, da Praia de Camburi até o Centro de Vitória.
Cerca de 150 ciclistas saíram do ponto de concentração, com um som em uma das bicicletas, incentivando o uso do transporte alternativo nos grandes centros urbanos.
O tema deste ano é "Me dá um selim", fazendo uma brincadeira entre o nome dado ao banco da bicicleta e o beijo de Carnaval.
Este ano o bloco reuniu muitos novatos. A designer Nina Tassis, de 32 anos, que não utiliza carro no dia a dia, apenas bicicleta e ônibus, saiu no bloco pela primeira vez e estava animada na concentração.
Com bikes ornamentadas, ciclistas desfilam em bloco em Vitória
"É a primeira vez, estou empolgada. Acho que tem tudo a ver, carnaval, alegria e bicicleta. Vai ser inusitado e divertido"
E essa alegria dos ciclistas cativou outras pessoas que estavam na praia. A cabeleireira Aparecida Arbeloa, 60 anos, estava correndo na praia, viu a aglomeração, se animou com as marchinhas e também pegou a sua bike."Estava correndo aqui e vi a multidão, vi a música e falei: 'Estou dentro'. Gosto de correr, gosto de carnaval, gosto de tudo que é alegre".
Segundo o produtor cultural, Bruno Lima, um dos fundadores do "Magrelas Voadoras", esta é a primeira vez que o bloco sai durante o carnaval oficial - nos primeiros anos, ele saiu nas semanas anteriores.
Além de falar sobre mobilidade urbana, o "Magrelas Voadoras" quer fomentar o carnaval de rua em Vitória.
"A mensagem maior é fomentar o carnaval no carnaval em Vitória. Tem crescido muito e é uma cidade que tem todas as potências para receber um turismo durante o carnaval e o bloco vem junto reforçar isso", afirma Bruno.
O "Magrelas Voadoras" se encontrou com outro bloco, o Regional da Nair, que sai no carnaval há sete anos e reúne mais de 5 mil pessoas no centro de Vitória.