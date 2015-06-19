A crise econômica do país causa reflexos em diversos setores do Estado. Segundo a Federação de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), cerca de 1.000 carretas estão paradas nos pátios das empresas porque não há cargas para transportar. Com a redução do consumo, cargas de diversos tipos, como alimentos e eletrodomésticos, param de chegar e sair de terras capixabas.De acordo com o presidente da Fetransportes, José Antônio Fiorot, muitos empresários têm se queixado que muitos equipamentos estão parados com a baixa procura. “Essas carretas deveriam estar saindo do Porto, em sua maioria levando produtos importados para São Paulo, e vice e versa. Como o mercado desaqueceu, isso faz com que os equipamentos fiquem parados, o que gera um prejuízo incalculável para o nosso setor de transporte”, disse à Rádio CBN Vitória.Segundo Fiorot, o tipo de carga que deixa de ser transportada é geral. “É geral, quando a gente fala do transporte rodoviário aqui, falamos de toda a cadeia de logística de abastecimento ao mercado. A linha branca, produtos de limpeza, materiais de limpeza e eletrônicos em geral. Como o consumo caiu, caiu também muito, muito mesmo, o transporte”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Com baixa movimentação de cargas, mais de mil carretas estão paradas no Estado

Temor por demissões

Como os veículos estão parados, os trabalhadores começam a temer demissões. No entanto, a federação diz que as demissões partem da política adotada isoladamente por cada empresa e que os empresários tentam evitar ao máximo o corte de pessoal.

O setor de transportes tem buscado junto ao Estado e demais órgãos competentes auxílio para superar a crise, que, de acordo com Fiorot, assusta até os mais experientes do setor. “Tenho 40 anos de atuação no ramo de transportes e nunca vi nada semelhante a isso aqui no Estado”, relatou.

Ajuda

Por sua vez, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo de Azevedo, diz que o governo tem ciência da crise por qual passa o setor de transporte de cargas e planeja medidas para aliviar a situação.

“A cadeia do setor de transporte depende muito do dinamismo da economia. O desafio do setor de carga é um desafio decorrente da perda de dinamismo econômico do nosso país. Este é um quadro que temos observado em todas regiões do país, e aqui estamos buscando um diálogo permanente com todos os setores envolvidos para que possamos atenuar esta situação”, disse à CBN.