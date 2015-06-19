A crise econômica do país causa reflexos em diversos setores do Estado. Segundo a Federação de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), cerca de 1.000 carretas estão paradas nos pátios das empresas porque não há cargas para transportar. Com a redução do consumo, cargas de diversos tipos, como alimentos e eletrodomésticos, param de chegar e sair de terras capixabas.De acordo com o presidente da Fetransportes, José Antônio Fiorot, muitos empresários têm se queixado que muitos equipamentos estão parados com a baixa procura. “Essas carretas deveriam estar saindo do Porto, em sua maioria levando produtos importados para São Paulo, e vice e versa. Como o mercado desaqueceu, isso faz com que os equipamentos fiquem parados, o que gera um prejuízo incalculável para o nosso setor de transporte”, disse à Rádio CBN Vitória.Segundo Fiorot, o tipo de carga que deixa de ser transportada é geral. “É geral, quando a gente fala do transporte rodoviário aqui, falamos de toda a cadeia de logística de abastecimento ao mercado. A linha branca, produtos de limpeza, materiais de limpeza e eletrônicos em geral. Como o consumo caiu, caiu também muito, muito mesmo, o transporte”, explicou.
Com baixa movimentação de cargas, mais de mil carretas estão paradas no Estado
Temor por demissões
Como os veículos estão parados, os trabalhadores começam a temer demissões. No entanto, a federação diz que as demissões partem da política adotada isoladamente por cada empresa e que os empresários tentam evitar ao máximo o corte de pessoal.
O setor de transportes tem buscado junto ao Estado e demais órgãos competentes auxílio para superar a crise, que, de acordo com Fiorot, assusta até os mais experientes do setor. “Tenho 40 anos de atuação no ramo de transportes e nunca vi nada semelhante a isso aqui no Estado”, relatou.
Ajuda
Por sua vez, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo de Azevedo, diz que o governo tem ciência da crise por qual passa o setor de transporte de cargas e planeja medidas para aliviar a situação.
“A cadeia do setor de transporte depende muito do dinamismo da economia. O desafio do setor de carga é um desafio decorrente da perda de dinamismo econômico do nosso país. Este é um quadro que temos observado em todas regiões do país, e aqui estamos buscando um diálogo permanente com todos os setores envolvidos para que possamos atenuar esta situação”, disse à CBN.
Uma das ações do Estado é tentar atrair novos centros de distribuição para dinamizar o transporte e fortalecer o setor.