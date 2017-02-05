Com ausência da PM nas ruas, crescem os arrombamentos e homicídios

Neste domingo (05) o Espírito Santo começou o dia, mais uma vez, sem policiamento nas ruas. Desde sábado (04) um movimento coordenado por mulheres, parentes e amigos de militares, bloqueiam a saída de viaturas dos batalhões da Polícia Militar. Os manifestantes reivindicam em nome da categoria por melhores salários e condições de trabalho.

Por conta da falta de policiamento nas ruas houve aumento no número de ocorrências relacionadas a roubos e tentativas de homicídio. Em Vitória, uma loja foi arrombada no Centro e um posto da PM, em Goiabeiras, foi incendiado.

Desde que o movimento foi iniciado já foram registrados 15 homicídios no Estado. O registro vai até o início da manhã deste domingo (05). O total de mortes destes dois dias, somado aos dois homicídios da última sexta-feira, totaliza 17 homicídios. Os três dias conseguiram se igualar ao numero de mortes violentas que ocorreram em todo o mês de fevereiro do ano passado. Os dados estão em um relatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Um jogo que seria realizado pelo Campeonato Capixaba, entre os times do Vitória e do São Mateus, também teve que ser cancelado por conta da insegurança neste domingo (05).

Muitos manifestantes passaram a noite acampados em frente aos batalhões. No 1ª BPM, em Vitória, cerca de 20 pessoas, com cartazes e apitos, obstruíam a saída. A esposa de um policial militar, disse que não há previsão para encerrar o movimento. “A gente só vai ceder depois que o governador fizer mudanças no quadro da PM. Os policiais têm sofrido muito e nós familiares também. Eles estão sem reajustes há mais de sete anos”, relatou.