Pronto-socorro do Hospital Infantil no HPM recebeu o nome de Milena Gottardi Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

Após quatro meses de atraso, o novo pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (6). A entrega estava prevista para julho. A unidade vai funcionar desta segunda-feira (9) no Hospital da Polícia Militar (HPM), onde estava o Hospital São Lucas, também na Capital. No total, são mais 105 vagas no complexo, incluindo a unidade do Hospital Infantil que continua funcionando em Santa Lúcia. No total são 276 vagas.

Your browser does not support the audio element. Com atraso de 4 meses, pronto-socorro do Infantil é inaugurado

Vários fatores atrasaram a entrega do pronto-socorro, de acordo como secretário de Estado da Saúde (Sesa), Ricardo de Oliveira. Alguns destes fatores são a burocracia no trâmite de licitações para materiais utilizados na obra e o fato das instalações do HPM serem antigas – o que dificultou a adaptação de estruturas e maquinários mais modernos.

O setor de oncologia vem sendo alvo de reclamações por parte de quem depende do serviço público de saúde. Ricardo de Oliveira disse que este setor também será transferido ao HPM. Entre as principais reclamações com relação à oncologia está a falta de leitos, de medicamentos e até de médicos. Sem fornecer detalhes, o secretário de saúde afirma que a situação vai melhorar. “O mais breve o possível. Eu evito dizer que vai ser dia ‘tal’, mesmo tendo planejamento, porque você se depara com as dificuldades do setor público. Aí isso vira contra. Mas vai ser rápido”, limitou-se a dizer.

No primeiro andar do hospital funcionam vários serviços do pronto-socorro, entre eles os consultórios médicos, as salas de observação, os centros cirúrgico e também o centro de exames de imagem e as salas de medicação. Em um segundo pavimento funcionam enfermaria e Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (Utip).

HOMENAGEM

O novo pronto-socorro leva o nome da médica Milena Gottardi, uma homenagem à profissional, que atuava cuidando das crianças da oncologia, e que foi assassinada no último dia 14 de setembro.

O tio de Milena, Geraldo Gottardi, acredita que a homenagem tenha sido justa ao trabalho que a médica realizou. “Ela dava a vida por isso. Lá onde ela trabalha era um lugar simples. Tive a oportunidade ir. Dava dó de ver as crianças e quem estava lá trabalhando. Foi merecido a homenagem”, afirmou.