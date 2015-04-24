Com animais infectados, cavalaria da Polícia Militar é isolada

Todos os 115 cavalos utilizados pela Polícia Militar na Grande Vitória estão longe das ruas. Onze deles foram diagnosticados com mormo, uma doença contagiosa e que não tem tratamento. Os animais infectados serão sacrificados nos próximos dias. Os demais estão isolados em em observação.

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Os cavalos infectados com a doença são da fazenda de Cariacica, da Polícia Militar. Na próxima semana, segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), sairá o resultado dos exames feitos em 65 cavalos que ficam na fazenda da Serra, também da Polícia Militar. Com isso, o número de infectados pode ser ainda maior.

De acordo com o chefe do departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Animal do Estado, Fabiano Fiuza, há suspeitas de que o contágio tenha acontecido no transporte dos cavalos de Cariacica para a Serra. Além disso, os animais da Serra foram ao Rio de Janeiro para um treinamento no Exército, o que também não é descartado como possível fonte do contágio.

“A gente identificou que houve trânsito dos cavalos da Serra para o Rio de Janeiro. Se tiver algum animal positivo na Serra, teremos que fazer o exame epidemiológico no Rio também e comunicar as autoridades locais, porque pode acontecer de eles estarem infectados”, disse.

Em 2013 houve um surto de mormo no Estado, quando 25 cavalos foram infectados. Também é possível que o foco atual seja uma manifestação da doença de 2013, que pode permanecer incubada no animal, segundo o Idaf.

A doença possui sintomas típicos e, em casos extremos, pode contagiar seres humanos. “A doença é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida para o ser humano. No Brasil, não há nenhum caso de humano com mormo. Mas, pedimos para quem lida com os cavalos que tenham alguns cuidados. É preciso observar os sintomas como sonolência, fraqueza, secreção nasal no animal e ter cuidados como usar máscaras e luvas”, explicou.