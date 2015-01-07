Com o calor intenso deste verão, a procura pelos refrigeradores nas lojas tem aumentado. A expectativa do mercado é de um crescimento nas vendas em torno de 30%. Entre os aparelhos mais procurados estão os climatizadores e as máquinas inverter, que conseguem climatizar o espaço em menos tempo que um aparelho comum. Nas lojas da Grande Vitória, os estoques de aparelhos foram reforçados, mas há alguns modelos que já estão em falta. Foi o que constatou o promotor de Justiça José Marçal de Ataíde Assi ao procurar um ar-condicionado para sua sala. "Esse verão está sendo atípico. Na sala da minha casa, por exemplo, a sala está dando 35º e é insuportável. A gente precisa de qualidade de vida também. Procurei um aparelho que fosse bom em custo-benefício, dentro de uma especificação determinada, porque minha varanda é fechada. Mas alguns modelos estão em falta no mercado, em função da demanda, que aumentou de forma significativa em função do calor.", afirmou.
ESSA Com altas temperaturas no verão, venda de refrigeradores de ar aumentam no Estado
A qualidade, o nível de ruído e o preço são os principais fatores avaliados pelos consumidores na hora de escolher o equipamento. Mas a preocupação com o consumo de energia também tem pesado no momento da compra, como afirma a vendedora e especialista em refrigeradores Ramilia Rodrigues. De acordo com a vendedora, os mais procurados são os climatizadores e as máquinas inverter.
"O climatizador, na verdade, é um ventilador melhorado, que pode ser utilizado com água na bandeja ou gelo. As máquinas do tipo inverter, que são o boom do mercado, têm economia de 40% (no consumo de energia), além do conforto térmico e o silêncio. Os decibéis de um condensadora chegam a 20. Além disso, além de conforto, você tem economia no consumo de energia e gás ecológico HFC R 410, que não agride a camada de ozônio", explicou.A especialista ainda explicou quais fatores são relevantes para escolher um aparelho com bom custo benefício."Para o bom funcionamento do aparelho é necessária uma visita técnica no local, para saber o que tem que ser feito de obra civil, elétrica e hidráulica", afirmou.Fatores como o sol da manhã ou da tarde também devem ser analisados. Isso porque a alvenaria suga todo o calor do sol. Então, o ar-condicionado deve ser bem dimensionado. A projeção normalmente utilizada é de 750 BTUS por metro quadrado, para sol da manhã. Já para sol da tarde, a média é de 800 a 850 BTUS por metro quadrado. Para climatizar um salão de festas, por exemplo, é necessário observar ainda o número de pessoas que ele comporta. Entre os refrigerados mais procurados, o climatizador sai mais em conta, por cerca de R$ 500. Já um aparelho comum de ar-condicionado, de 9 mil BTUS, o valor chega a R$ 1.160. Já a máquina inverter pode ser encontrada a R$ 1.627. Embora o preço seja mais salgado, a promessa é de recuperação do valor em até seis meses, devido à economia de energia. A variação nos preços do aparelho, segundo Ramilia, também segue o dólar. A medida que a moeda sobe, os valores também aumentam na hora da compra, isso porque muitas peças ainda são importadas. A demanda também influencia, segundo a especialista. Quanto maior a procura e menor a oferta, mais o preço aumenta.