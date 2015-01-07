Com altas temperaturas no verão, venda de refrigeradores de ar aumentam no Estado

Com o calor intenso deste verão, a procura pelos refrigeradores nas lojas tem aumentado. A expectativa do mercado é de um crescimento nas vendas em torno de 30%. Entre os aparelhos mais procurados estão os climatizadores e as máquinas inverter, que conseguem climatizar o espaço em menos tempo que um aparelho comum. Nas lojas da Grande Vitória, os estoques de aparelhos foram reforçados, mas há alguns modelos que já estão em falta. Foi o que constatou o promotor de Justiça José Marçal de Ataíde Assi ao procurar um ar-condicionado para sua sala. "Esse verão está sendo atípico. Na sala da minha casa, por exemplo, a sala está dando 35º e é insuportável. A gente precisa de qualidade de vida também. Procurei um aparelho que fosse bom em custo-benefício, dentro de uma especificação determinada, porque minha varanda é fechada. Mas alguns modelos estão em falta no mercado, em função da demanda, que aumentou de forma significativa em função do calor.", afirmou.

"O climatizador, na verdade, é um ventilador melhorado, que pode ser utilizado com água na bandeja ou gelo. As máquinas do tipo inverter, que são o boom do mercado, têm economia de 40% (no consumo de energia), além do conforto térmico e o silêncio. Os decibéis de um condensadora chegam a 20. Além disso, além de conforto, você tem economia no consumo de energia e gás ecológico HFC R 410, que não agride a camada de ozônio", explicou.A especialista ainda explicou quais fatores são relevantes para escolher um aparelho com bom custo benefício."Para o bom funcionamento do aparelho é necessária uma visita técnica no local, para saber o que tem que ser feito de obra civil, elétrica e hidráulica", afirmou.Fatores como o sol da manhã ou da tarde também devem ser analisados. Isso porque a alvenaria suga todo o calor do sol. Então, o ar-condicionado deve ser bem dimensionado. A projeção normalmente utilizada é de 750 BTUS por metro quadrado, para sol da manhã. Já para sol da tarde, a média é de 800 a 850 BTUS por metro quadrado. Para climatizar um salão de festas, por exemplo, é necessário observar ainda o número de pessoas que ele comporta. Entre os refrigerados mais procurados, o climatizador sai mais em conta, por cerca de R$ 500. Já um aparelho comum de ar-condicionado, de 9 mil BTUS, o valor chega a R$ 1.160. Já a máquina inverter pode ser encontrada a R$ 1.627. Embora o preço seja mais salgado, a promessa é de recuperação do valor em até seis meses, devido à economia de energia. A variação nos preços do aparelho, segundo Ramilia, também segue o dólar. A medida que a moeda sobe, os valores também aumentam na hora da compra, isso porque muitas peças ainda são importadas. A demanda também influencia, segundo a especialista. Quanto maior a procura e menor a oferta, mais o preço aumenta.