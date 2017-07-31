Com adaptações, parquímetro começa a funcionar em Bento Ferreira

Parquímetro começou a funcionar em Bento Ferreira nesta segunda-feira (31) Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O estacionamento rotativo começou a funcionar em Bento Ferreira, em Vitória, nesta segunda-feira (31). Muitos motoristas estão sendo orientados sobre a cobrança, que já está valendo efetivamente. No total são 280 vagas de estacionamento, diferente das 520 vagas anunciadas inicialmente.

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O projeto original sofreu mudanças e parte da Rua Chafic Murad, que receberia o parquímetro, foi retirada. Apenas a Rua Amenophis de Assis e a Avenida Joubert de Barros estão com estacionamento rotativo. Na primeira, apenas até a rotatória do Ginásio Jayme Navarro de Carvalho e na segunda até o cruzamento com a Avenida Carlos Moreira Lima. O trecho do Hospital da Polícia Militar (HPM) foi excluído do rotativo.

A comerciante Bruna Magalhães, de 36 anos, acredita que o sistema é importante, mas acha que a quantidade de vagas ainda é grande. “Para mim como comerciante é bom porque meu público não tem onde parar. Mas acredito que sejam muitas vagas. Isso tira o direito do trabalhador, das pessoas que moram nas ruas, apesar de conseguir na prefeitura uma vaga”, explica.

A prefeitura disse que quem não tem estacionamento e mora em uma das ruas tem direito a uma vaga de estacionamento sem cobrança. Segundo o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, a quantidade de vagas será avaliada. “Nós vamos avaliar a necessidade dessa quantidade de vagas nas duas vias. Não vemos problema nenhum em reduzir a quantidade de vagas que não sejam necessárias,” completa.

O rotativo também será ampliado para os bairros Santa Lúcia, Praia do Suá e Jardim da Penha nos próximos meses.

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