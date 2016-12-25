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Segurança

Com a chegada do verão, Vitória e Serra ampliam o número de guarda-vidas nos balneários

Até março de 2017, a Capital vai ter o dobro de profissionais atuando nas praias para garantir a segurança dos frequentadores

Publicado em 25 de Dezembro de 2016 às 09:17

Publicado em 

25 dez 2016 às 09:17
Com a chegada do verão e o aumento do número de pessoas nas praias capixabas, as prefeituras da Grande Vitória estão fazendo um reforço de segurança para os banhistas. Em Vitória e na Serra, o número de guarda-vidas trabalhando nos balneários foi ampliado.
Até março de 2017, a Capital vai ter o dobro de profissionais atuando nas praias para garantir a segurança dos frequentadores. Fora do verão, a cidade conta com 40 guarda-vidas. No entanto, esse número foi ampliado para 80 socorristas que estarão nas praias de Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi, em 14 pontos distribuídos ao longo da costa da cidade, das 8h às 18h.
Com a chegada do verão, Vitória e Serra ampliam o número de guarda-vidas nos balneários
Na Serra, a prefeitura aumentou de 30 para 83 a quantidade de guarda-vidas. Eles vão trabalhar em 20 bases que estão localizadas nas praias de Carapebus, Bicanga, Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e também na Lagoa de Carapebus. Os socorristas estarão nesses locais de 8h às 18h.
O subsecretário de Defesa Social da Serra, coronel Reginaldo Santos, destaca que é importante que os banhistas não se coloquem em situações de risco. “É preciso que a pessoa esteja atenta a essas questões de segurança que ela mesma é responsável. Não adianta o poder público fazer todos os esforços. É preciso que cada um de nós façamos a nossa parte”, destacou.
Entre as medidas indicadas pelo subsecretário, estão evitar entrar na água após refeições ou consumo de bebida alcoólica, não nadar para locais distantes da areia da praia e evitar entrar no mar sozinho.
Ele também orienta que os responsáveis por crianças estejam atentos à movimentação dos pequenos, tanto para que eles não se afoguem quanto para que eles não se percam em meio a aglomeração de pessoas nas praias.
Vila Velha
Já em Vila Velha, o grupo de Salvamar informa que conta com 73 profissionais que trabalham em 23 pontos de monitoramento espalhados pela costa da cidade. Eles trabalham todos os dias, das 7 às 17 horas.

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