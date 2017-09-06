Com 106 anos, moradora lembra as transformações na cidade

"Era um lugar lindo, lindo e lindo. Era um lugar de lazer. O bondinho circulava passando próximo à Catedral. Esse era nosso único meio de transporte e era muito bom", afirma a professora aposentada Adelina Pagani, de 106 anos de idade. A mulher nasceu em 1911, em Santa Teresa, na Região Serrana, e mudou para a Capital junto com a família quando era criança. Ela e o jornalista e historiador José Tatagiba ajudam a contar um pouco das transformações na cidade no último século, na terceira reportagem da série especial em comemoração aos 466 anos de Vitória.
Especial 03 - Patricia Scalzer - A história de Vitória pelos olhos de uma centenária - 7.21s - 06-09-17