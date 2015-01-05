Colônias de férias gratuitas garante a diversão das crianças em janeiro

Férias combinam com diversão. E para quem tem filhos em idade escolar, as colônias de férias gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Vitória vão garantir a alegria e a brincadeira das crianças durante todo mês de janeiro. As atividades são oferecidas na Praia de Camburi, nos Parques Moscoso, Baía Noroeste (São Pedro), Barreiros e Horto de Maruípe.

Your browser does not support the audio element. Colônias de férias gratuitas garantem a diversão das crianças em janeiro

Nas colônias, as crianças vão poder participar de várias atividades esportivas, artísticas e recreativas. Podem participar crianças de 04 a 14 anos, sendo que as crianças de 04 e 05 anos devem ter o acompanhamento dos pais durante as atividades.

Para participar é preciso fazer a inscrição no próprio local. Pais ou responsáveis pela criança devem apresentar documento de identificação (com foto) e assinar um termo de responsabilidade junto à organização do evento. Também é preciso apresentar a certidão de nascimento da criança.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Wallace Valente, as colônias de férias estão abertas para crianças de Vitória e de outros municípios também. “Todas as atividades são gratuitas, monitoradas e estão abertas a qualquer pessoa. Só é preciso apresentar a certidão de nascimento da criança e o documento de identificação do pai. Se não estiver com a certidão é possível assinar um termo de responsabilidade. Não precisa ser morador de Vitória. As colônias estão abertas para qualquer pessoa”, contou.

Como estamos na estação mais quente do ano, o secretário pede que os pais levem água e frutas para hidratar as crianças. Segundo Valente, nas colônias as crianças vão fazer atividades simples, que hoje em dia, por causa da tecnologia, estão um pouco esquecidas.

“Conversei com os professores e pedi que priorizassem as brincadeiras de criança, como corrida de saco, jogar bola, queimada, morto vivo, dança das cadeiras, enfim, coisas bem infantis, que brincávamos antigamente. A ideia é resgatar esse lado lúdico. Atualmente as brincadeiras estão ligadas a computador, rede social e televisão”, disse à Rádio CBN.