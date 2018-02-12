A folia sob o comando delas. As mulheres deram o ritmo do samba na manhã desta segunda-feira (12) de Carnaval em Vitória. Pela primeira vez, o coletivo BatuQdellas, desfilou no carnaval do centro da cidade.
O grupo, formado há menos de um mês por aproximadamente 50 mulheres, desceu a rua Sete e a bateria levantou os moradores com funk, axé, e, claro, samba, com muitas marchinhas antigas.
Coletivo de mulheres desfila pela primeira vez no carnaval de Vitória
Organizadora do grupo, a assistente financeiro Crystal Vettoraci Candeia, 25 anos, diz que o objetivo do coletivo é colocar as mulheres no protagonismo do samba.
"O objetivo do BatuQdellas é inserir as mulheres no cenário artístico de forma geral, na música, nas danças. O grupo é formado por administradoras, advogadas, temos de todas as funções, meninas que se reuniram para fazer o carnaval de uma forma diferente".
O centro também ficou bastante movimentado no último domingo. Vários blocos saíram no bairro, entre eles o Regional da Nair, que reuniu aproximadamente 10 mil pessoas durante a tarde na avenida Beira-Mar. A multidão não se abateu com um calor de 30°. A roda de samba da Regional completou dez anos em 2018 e desfila desde 2011 no carnaval em Vitória.
O Regional da Nair começou com um grupo de 10 a 15 amigos, que decidiu se reunir no apartamento de uma das pessoas que eram integrantes, chamada de Nair, para fazer uma roda de Samba. Agora é formado por 25 membros.