Antigo Colégio Americano do Parque Moscoso, Vitória Crédito: Patricia Scalzer

O tradicional Colégio Americano, construído em 1934, no Parque Moscoso, Vitória, terá parte das suas estruturas demolidas para a construção de uma escola de ensino fundamental. O edital para a contratação da empresa que vai fazer a demolição foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (20). A edificação histórica, conhecida como Americaninho, será preservada.

Your browser does not support the audio element. Colégio Americano será demolido para construção de escola municipal

O local abriga três edifícios, quadra esportiva, vestiários e duas residências. Eles vão dar lugar a nova escola de ensino fundamental São Vicente de Paulo, que atualmente funciona em um espaço alugado.

ATRASO

Mas a cessão do local para a nova escola municipal já é uma promessa antiga. Comprado pela prefeitura no final de 2006, além da escola, o espaço abrigaria também o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ernestina Pessoa. Em 2009, uma parte do colégio chegou a ser ocupada pelo Cmei e uma recuperação da edificação ocupada foi concluída em 2011, com custo de R$ 1,5 milhão. Mas a transferência da escola São Vicente de Paulo para o local não chegou a ser concretizada.

Em 2012, um portão do Cmei caiu sobre uma criança de 5 anos , que estudava na unidade. Leyla Negrini Querino teve afundamento craniano e quebrou os dentes.

Em abril deste ano, cerca de 15 pessoas ocuparam um dos prédios abandonados , de acordo com números repassados pelo Movimento Nacional das Família sem-teto vindas da Fazendinha (MNFTF). No mesmo mês, equipes da prefeitura fizeram a desocupação do local e fecharam os acessos ao prédio.

Desde que a prefeitura comprou o imóvel, a comunidade espera pela nova edificação, segundo o diretor de Políticas Urbanas da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Everton Martins. “Não se trata só de um desejo, mas uma necessidade da comunidade que esse imóvel já tivesse sido demolido para a construção da nova escola”, disse.

Inicialmente, o imóvel seria reformado, mas por ser uma edificação muito antiga, o prédio não tinha acessibilidade, como elevadores. Por isso, o mais viável seria iniciar uma nova construção. Segundo Everton, esse é um projeto antigo da prefeitura, mas que nunca tinha saído do papel. “Desde a antiga gestão municipal já havia um diagnóstico dos técnicos da prefeitura para demolir aquele imóvel para construção de uma nova edificação mais segura para os alunos”, contou.

De acordo com o secretário de Obras e Habitação, Sérgio Sá, o trabalho de demolição deve durar cerca de três meses, num custo total de R$1,2 milhão. Sá explicou que após a demolição, uma outra obra será realizada no local, para contenção de uma encosta no terreno. “Assim que concluirmos a demolição, vamos elaborar o projeto de contenção de encosta. Será necessário fazer uma contenção antes de construir a Nova São Vicente de Paulo”.