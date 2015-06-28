Colecionadores se reúnem em Vitória para compra e troca de vinil

Colecionadores de discos de vinil se reuniram em Vitória, neste domingo (28), para conferir e conhecer os relançamentos e coleções de LPs. Para colocar Vitória na cena cultural nacional dentro deste segmento, o colecionador Luiz Cláudio Casado organizou o Mercado do Vinil, unindo pessoas que, assim como ele, possuem milhares de exemplares.
-Colecionadores de reúnem em Vitória para comprar e troca de vinil - CBNGAZ - 3.20s - 29-06-15.mp3
Segundo Casado, apesar do mercado restrito, o vinil está em ascensão, pois além dos discos antigos estarem sendo mais procurados em sebos, vários artistas estão relançando obras em vinil.
“No ano de 2014 para 2015 houve um crescimento de 22% das plataformas musicais comercializadas em todo o mundo. Nenhuma delas, CD, download, blu-ray, DVD, ou qualquer outra mídia vendeu tanto quanto vinil. A razão para esse crescimento é a paixão das pessoas pelo produto. E essa turma que gosta de vinil não o troca, em hipótese alguma, por qualquer outra plataforma”, explicou à Rádio CBN Vitória.
Muitas são as razões que garantiram a sobrevivência do LP no mercado. O gosto pelo chiado característico do formato, o prazer de cultivar um hábito raro, a admiração pela arte das capas e o costume de garimpar preciosidades são algumas delas. E por esses motivos que o colecionador Artur Barbosa mantém um acervo com mais de 2 mil unidades.“Existem muito apaixonados pelo vinil. É como se fosse um fetiche, por ser algo que não se fabrica mais. E também somos envolvidos pela capa, pelo trabalho gráfico. Não é só um suporte do trabalho artístico do músico, mas também do fotógrafo, diagramador, do ilustrador, do desenhista. Então temos que preservar isso”, evidencia Arthur. Do ponto de vista técnico, a preferência pelo vinil se dá principalmente por ele reproduzir a música da forma mais fiel possível, não deteriorar e não ter como ser pirateado. Até o chiado, que pode ser um incômodo para muitas pessoas, confere charme aos discos, para aqueles que gostam.Foi assim que o DJ Renato Vervloet foi se apaixonando pelos discos, ainda na adolescência e, hoje, além de trabalhar com isso, possui um quarto dentro de casa só para abrigar a coleção de mais de 8 mil unidades. Ele explica o que o faz gostar tanto do som dos Lps.“É a textura do som que a gente gosta. Realmente tem uns graves mais acentuados, e em termos de qualidade, o CD não se equipara por conta da compressão, que o próprio nome já diz, “compact disk”. Como o vinil não tem essa compressão, ele tem um som mais aberto, um som que a gente considera com grave melhor, agudo melhor, uma qualidade mais abrangente”. Os discos comercializados no Mercado do Vinil tinham valores que variavam de R$ 10, para os títulos mais reproduzidos, até R$ 2 mil para os mais raros.