Colecionadores se reúnem em Vitória para compra e troca de vinil

Muitas são as razões que garantiram a sobrevivência do LP no mercado. O gosto pelo chiado característico do formato, o prazer de cultivar um hábito raro, a admiração pela arte das capas e o costume de garimpar preciosidades são algumas delas. E por esses motivos que o colecionador Artur Barbosa mantém um acervo com mais de 2 mil unidades.“Existem muito apaixonados pelo vinil. É como se fosse um fetiche, por ser algo que não se fabrica mais. E também somos envolvidos pela capa, pelo trabalho gráfico. Não é só um suporte do trabalho artístico do músico, mas também do fotógrafo, diagramador, do ilustrador, do desenhista. Então temos que preservar isso”, evidencia Arthur. Do ponto de vista técnico, a preferência pelo vinil se dá principalmente por ele reproduzir a música da forma mais fiel possível, não deteriorar e não ter como ser pirateado. Até o chiado, que pode ser um incômodo para muitas pessoas, confere charme aos discos, para aqueles que gostam.Foi assim que o DJ Renato Vervloet foi se apaixonando pelos discos, ainda na adolescência e, hoje, além de trabalhar com isso, possui um quarto dentro de casa só para abrigar a coleção de mais de 8 mil unidades. Ele explica o que o faz gostar tanto do som dos Lps.“É a textura do som que a gente gosta. Realmente tem uns graves mais acentuados, e em termos de qualidade, o CD não se equipara por conta da compressão, que o próprio nome já diz, “compact disk”. Como o vinil não tem essa compressão, ele tem um som mais aberto, um som que a gente considera com grave melhor, agudo melhor, uma qualidade mais abrangente”. Os discos comercializados no Mercado do Vinil tinham valores que variavam de R$ 10, para os títulos mais reproduzidos, até R$ 2 mil para os mais raros.