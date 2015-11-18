O abastecimento de água em Colatina, região noroeste do Espírito Santo, foi suspenso à meia noite desta quarta-feira (18). A medida foi tomada como precaução, pois a lama proveniente do rompimento das barragens da Samarco, em Minas Gerais, já chegaram ao distrito de Itapina, próximo ao local onde é feita a captação de água na cidade.

A previsão do Serviço Geológico do Brasil é que a massa de água com maior turbidez atinja o Centro da cidade ainda na tarde desta quarta-feira (18). A partir de agora, a cidade passa a ser abastecida por um plano contingencial que inclui a retirada de água da lagoa de Batista, há mais de 10 Km do centro, para que seja feito o tratamento em Colatina.

Your browser does not support the audio element. Colatina suspende abastecimento com água do Rio Doce e implementa ação contingencial

Segundo o prefeito, Leonardo Deptulski, após esse processo, a distribuição será feita entre 23 reservatórios espalhados pela cidade. “O volume de água que estamos colocando à disposição dos reservatórios centrais nos bairros é equivalente a 30% do abastecimento normal”, explicou.

Com ajuda do Exército, também foram instaladas na cidade 51 caixas d'água com capacidade para 10 mil litros, cada uma. Além destas ações, todos os dias serão distribuídos mais de 130 mil litros de água com auxílio de pelo menos 50 caminhões-pipa.

Uma das estações de tratamento de água da cidade será utilizada para testes de tratamento de água com polímero de Acácias Negras. O produto está sendo utilizado em Minas Gerais e tem ação eficiente para tratar água com elevada turbidez. A mineradora Samarco é a responsável pelo pagamento destas operações.

Campanha do Governo do Estado ajuda a garantir abastecimento