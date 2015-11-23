Colatina restabelece captação de água no rio Doce neste domingo (22)

A captação e o tratamento de água no Rio Doce voltaram a ser realizados em Colatina, na noite deste domingo (22). A retomada se deu por volta das 22h30, após resultados positivos em análises da água realizada pelo Laboratório Tomassi. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Colatina.

A distribuição do recurso começou gradativamente nesta segunda-feira (23), segundo o Executivo municipal. A cidade, que capta toda a água para abastecimento da população no Doce, interrompeu os trabalhos na última quarta-feira (18) com a chegada da lama de rejeitos de minério vinda de Mariana, Minas Gerais.

Impactos

Além dos moradores, a situação afetou as indústrias que não possuíam reservatórios de água e tiveram que suspender os serviços. São indústrias dos segmentos de confecção, cerâmica e móveis, segundo Marcos Guerra, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

"Tomamos algumas precauções, mas o impacto é muito grande. Perdas acontecerão. Não só para a fauna, mas temos várias indústrias que vão enfrentar problema de água. No Espírito Santo, a região de Colatina praticamente depende do Rio Doce e já temos indústrias paradas por falta de água e isso traz prejuízo para o setor produtivo", disse.

O presidente da Findes afirmou que os danos causados têm que ser reparados o mais rápido possível. "É lógico que a Samarco deve e vai ser responsabilizada por isso. Mas temos falhas do governo federal de fiscalização e concessão de licenças. Precisamos de providências para que fatos como esses não voltem acontecer", apontou.