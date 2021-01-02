Colatina entra no risco alto da Covid; ES tem 8 cidades em vermelho

Pandemia
Colatina entra no risco alto da Covid no ES; veja novo mapa
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Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 14:06
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