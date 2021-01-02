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Colatina entra no risco alto da Covid; ES tem 8 cidades em vermelho

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 14:06

Publicado em 

02 jan 2021 às 14:06
Pandemia
Colatina entra no risco alto da Covid no ES; veja novo mapa
O município do Noroeste do Espírito Santo se junta a outras sete cidades que vão ter mais restrições a partir da próxima segunda-feira (4)
 
 
cbn vitória, reportagens, coronavírus

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