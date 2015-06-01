Colatina: Deptulski é ruim ou péssimo para 63,5%

Você acompanha no programa CBN Cotidiano desta segunda-feira (1º) mais uma entrevista da série Avaliação da Gestão. Logo mais, às 15h30, o sabatinado será o prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski (PT). Ele estará no estúdio para responder as perguntas dos jornalistas convidados e dos ouvintes. Reeleito com 63,8% dos votos em 2012, o prefeito de Colatina, Deptulski, chega ao penúltimo ano de gestão avaliado negativamente por 63,5% dos moradores da cidade. Essa é a soma das parcelas de entrevistados pelo Instituto Futura que classificaram o petista como ruim ou péssimo. O prefeito é considerado bom ou ótimo por 12,8% das pessoas, enquanto 21,3% o consideram regular. Os dados fazem parte da série Avaliação da Gestão do jornal A Gazeta.