Colatina: Deptulski é ruim ou péssimo para 63,5%

VINÍCIUS VALFRÉ
A Gazeta
Você acompanha no programa CBN Cotidiano desta segunda-feira (1º) mais uma entrevista da série Avaliação da Gestão. Logo mais, às 15h30, o sabatinado será o prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski (PT). Ele estará no estúdio para responder as perguntas dos jornalistas convidados e dos ouvintes. Reeleito com 63,8% dos votos em 2012, o prefeito de Colatina, Deptulski, chega ao penúltimo ano de gestão avaliado negativamente por 63,5% dos moradores da cidade. Essa é a soma das parcelas de entrevistados pelo Instituto Futura que classificaram o petista como ruim ou péssimo. O prefeito é considerado bom ou ótimo por 12,8% das pessoas, enquanto 21,3% o consideram regular. Os dados fazem parte da série Avaliação da Gestão do jornal A Gazeta.
Deptulski é ruim ou péssimo para 63,5%
Apesar da baixa aprovação do prefeito, de uma maneira geral os serviços oferecidos pela Prefeitura de Colatina não são mal vistos, e receberam nota média 5,69 dos moradores.O item coleta e tratamento de lixo teve conceito “bom”, com nota 7,10. Outros dez serviços foram considerados regulares pela população. Educação pública fundamental (6,61), limpeza pública (6,51) e iluminação (6,47) tiveram as melhoras notas.
Serviços da Prefeitura de Colatina são mais bem avaliados que o prefeito