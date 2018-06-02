Colagem irregular de cartaz gera multa de quase R$ 10 mil em Vitória

Ponto de ônibus com vários cartazes colados no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Anúncios de casas para aluguel, venda de produtos e também oferta de cursos. Não é difícil sair pelas ruas de Vitória e ver vários papéis de anúncios colados em postes, lixeiras ou pontos de ônibus. Apesar de acontecer muitas vezes, a prática é ilegal e várias pessoas já foram multadas por colar cartazes em patrimônios públicos da Capital. A multa para quem comete a infração é de quase R$ 10 mil reais.

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De acordo com números da prefeitura de Vitória, 92 pessoas foram notificadas no ano passado e nos primeiros cinco meses de 2018 por colar cartazes em patrimônios públicos. Das 92 notificações feitas nesse período, 35 foram convertidas em multas.

Depois de notificadas, as pessoas têm de duas até 48 horas para fazer a limpeza do local. Caso a limpeza não seja feita, a multa aplicada é de R$ 9.882. Em caso de reincidência, a multa é de R$ 19.765.

A gerente de fiscalização de postura de Vitória, Priscila Lígia Alvarino, afirmou que as autuações não acontecem apenas quando os infratores são pegos em flagrante. As imagens das câmeras da prefeitura também são usadas para a fiscalização. Os contatos colocados nos cartazes de anúncios também são usados para identificar os responsáveis pela infração.

"A gente tenta identificar através do cartaz. Com os dados que tem no cartaz, a gente puxa a identificação do estabelecimento comercial que colou o cartaz ou da pessoa física", explicou a gerente da prefeitura.