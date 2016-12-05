O deputado estadual Rodrigo Coelho (PDT) retornou à Assembleia Legislativa após 10 meses longe da Casa de Leis. Desde janeiro, Coelho ocupava a pasta de Assistência Social do Estado. Nos bastidores, a informação era de que o pedetista retorna às funções de parlamentar para disputar a presidência do Legislativo. Porém, nesta primeira sessão após o retorno dele, Coelho evitou falar sobre o assunto.

“Não estou candidato. Isso não foi determinante para meu retorno. Não estamos com processo eleitoral instalado. É uma indelicadeza com a Mesa Diretora vigente, um deputado tratar da eleição da mesa diretora”, disse.

Your browser does not support the audio element. Coelho volta à Assembleia e evita falar de disputa pela presidência no Legislativo

O deputado e primeiro secretário da Mesa Diretora, Enivaldo dos Anjos (PSD), diz que apoia a reeleição de Theodorico Ferraço (DEM) para presidência da Casa. Enivaldo também enfatiza que a reeleição deve ter o apoio do governador Paulo Hartung (PMDB).

“Se os deputados forem consultar o governador, pelo que acompanhamos, ele vai dizer que não tem nada contra. Mesmo porque, no ano passado, o governo apresentou 92 projetos, retirou sete e 82 foram aprovados, o governo não tem tido dificuldade”, contou.

Com a vitória de deputados estaduais nas eleições municipais deste ano, em 2017 a Assembleia Legislativa terá uma nova composição. Além de Coelho, José Esmeraldo e Esmael Almeida (ambos do PMDB) e Jamir Malini (PTN) vão compor o plenário da Casa.