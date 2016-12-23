A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal de Brasília para derrubar parte da resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que permite às empresas aéreas cobrarem dos passageiros por bagagens despachadas. As novas normas passam a valer a partir do dia 14 de março do próximo ano.

Segundo a OAB, as normas favorecem as empresas e oneram ainda mais o consumidor. Atualmente, não é cobrado valor por bagagens despachadas com até 23 quilos para vôos nacionais e até 32 quilos para internacionais. Bagagens de mão de até cinco quilos também não são cobradas. Com as novas regras, o limite total da gratuidade será de 10 quilos.

Your browser does not support the audio element. Cobrança por bagagem é abusiva, defende Ordem dos Advogados do Brasil

Para o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, seccional Espírito Santo, Cássio Drummond Magalhães, a determinação da cobrança fere o direito do consumidor e pode até ser caracterizada como a chamada “venda casada”. “Eu teria que contratar com a mesma empresa de transporte aéreo o meu transporte de pessoa e de bagagem. Além disso, a gente sente que a resolução não traz nenhuma contrapartida. A gente não vê na resolução da Anac nenhuma obrigatoriedade da redução do preço”, argumenta.

PASSAGEIROS CONTRA

O servidor público Makerley Gomes, de 34 anos, viaja uma vez por mês a trabalho. Ele ressalta que as empresas aéreas não oferecem serviços de qualidade o suficiente para cobrarem mais do consumidor. “O serviço oferecido muitas vezes não é tão bom. Se fosse para existir essa cobrança, tinha que melhorar”, acrescenta.

O nadador Giuliano Rocco, de 23 anos, viaja sempre por causa de competições e também não concorda com a cobrança. “Toda viagem que faço estou perto desse limite de 23 quilos. Acho que é só mais uma maneira deles ganharem dinheiro da população”, lamenta.