Cobrança de taxas na venda de ingressos incomoda consumidores no ES

Taxa de 12% cobrada na venda de ingressos incomoda consumidores no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu , no último dia 12 de março, que é ilegal a cobrança de taxa de conveniência nas vendas de ingressos de shows e eventos pela internet. Sabendo dessa decisão, o estudante Adriano Dutra ficou surpreso, na última segunda-feira (25), quando comprou ingressos para um show que será realizado em Vitória, e teve que pagar uma taxa de 12% sobre o valor de cada ingresso.

E as taxas não foram cobradas apenas do ingresso que ele comprou pela internet. Adriano afirma que um dos bilhetes foi comprado diretamente na loja autorizada pelo evento, mas a taxa foi cobrada na mesma forma. Com a taxa 12%, o ingresso que seria R$ 160 custou R$ 179,20.

"Eu comprei dos dois jeitos. Comprei no site e comprei na loja. Na loja eu passei com o valor da taxa, não é opcional. E na internet foi a mesma coisa: R$ 179,20. Foram R$ 160 do ingresso e R$ 19,20 da taxa. Não tem diferença se comprar pelo site ou na loja", explicou o estudante.

Ciente da situação vivida pelo estudante Adriano Dutra, o diretor jurídico do Procon do Espírito Santo, André Marques Ferreira, afirmou que a cobrança da taxa é ilegal e que os consumidores que se sentirem lesados têm o direito de acionar o Procon para pedir ressarcimentos.

"A taxa é considerada ilegal. As pessoas, desde que tenham como comprovar que fizeram esse pagamento, elas têm o direito de entrar com ações administrativas e até mesmo judiciais pedindo o ressarcimento do valor correspondente à taxa. O consumidor precisa comprovar que fez o pagamento", explicou o representante do Procon estadual.

Em um levantamento feito pela reportagem da CBN Vitória, a mesma empresa cobra taxa de 12% na venda de ingressos de outros shows e eventos.

O representante do Procon estadual destacou que o Espírito Santo tem, desde 2009, uma lei que proíbe a cobrança da taxa de serviço para as empresas que vendem ingressos pela internet no estado.