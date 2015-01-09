Em época de volta às aulas, os pais devem ficar atento às exigências feitas na lista de material escolar. Isso porque o extenso número de pedidos feitos pelas instituições de ensino podem conter materiais considerados de uso coletivo, o que é proibido por lei, segundo Procon Estadual.

Copos descartáveis, papel higiênico, giz e canetas para lousa, além de medicamentos para primeiros socorros, são alguns itens cobrados indevidamente em listas escolares. De acordo com a Lei Federal nº 12.886, de 2013, o custo desses materiais já deveria estar embutido na mensalidade do colégio, como explica Edinéia Dal Col, assessora jurídica do Procon Estadual.

Your browser does not support the audio element. Cobrança de material coletivo em listas escolares pode gerar multa de até R$ 7,56 milhões

"A lei determina que essas exigências de materiais de uso coletivo são abusivas. Inicialmente, a lista só pode trazer itens que serão utilizados pelo aluno, de uso pessoal, para as atividades pedagógicas. Quando o pai se depara com uma lista de material e que tem algum que ele considera de uso coletivo, que causa alguma estranheza ou tipo de dúvida, é importante que procure a instituição de ensino para verificar junto à escola qual é a finalidade daquele material", orientou.

Caso a escola continue mantendo a cobrança de material, o próximo passo que deve ser dado pelos pais é se dirigir ao Procon Estadual ou Municipal e fazer a reclamação, de preferência levando a lista de material para ficar constatado que está havendo essa cobrança, segundo Ednéia.

"Além da lista de material escolar, é importante que o pai venha com o documento pessoal, o contrato de ensino, para constatar que realmente, além da lista de material, ele tem um vínculo com aquela instituição. Se o pai ainda não realizou a matrícula do aluno, tudo bem, mas a gente sempre pede que eles tragam todos os documentos que comprovem a prestação de serviço", apontou.

A escola que cometer essa infração receberá um comunicado do órgão de defesa do consumidor pedindo o esclarecimento sobre a cobrança do material e informando sobre a ilegalidade da exigência. Caso a escola insista, ela será notificada pelo Procon e poderá pagar uma multa que varia de R$ 504 a R$ 7,56 milhões (200 a 3 milhões de VRTE, que, pela última cotação, em dezembro, está a R$ 2,52). Para aplicar a multa, são avaliados a gravidade da infração, os danos que ela causou ao consumidor e o patrimônio da instituição.