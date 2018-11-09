Cobilândia: Moradores protestam contra alagamento de forma inusitada

Churrasco no alagamento em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Em meio ao caos causado pelas fortes chuvas que atingem todo Estado, um grupo de amigos resolveu protestar contra os alagamentos na região de Cobilândia, Vila Velha, de uma forma inusitada: fazendo churrasco. Mas a confraternização não foi em uma residência ou bar, mas sim em um barco inflável no meio do alagamento.

Com churrasqueira, carnes e bebidas, o grupo de cinco amigos percorreu algumas ruas do bairro com muito bom humor. Auricélio Silva mora há 22 anos em Cobilândia. Ele conta que essa foi a forma que os amigos encontraram para mostrar a situação que os moradores da região enfrentam todo ano.

Your browser does not support the audio element. moradores protestam contra alagamento de forma inusitada

“É em prol de uma melhoria para nós. Prefeito sai, prefeito entra e não resolvem isso, e nem vão resolver nunca”, disse.

Churrasco no alagamento em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Mais uma vez, Auricélio perdeu os móveis, pois a casa dele foi invadida pela água. Mas apesar disso, ele diz que não tem vontade de morar em outro local. Afinal, churrasco no alagamento só existe em Cobilândia.

“Mudar e parar de fazer churrasco e beber cerveja? Nunca vou mudar daqui”.