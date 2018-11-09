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Churrasco!

Cobilândia: Moradores protestam contra alagamento de forma inusitada

A confraternização não foi em uma residência ou bar, mas sim em um barco inflável no meio do alagamento

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 19:32

Publicado em 

09 nov 2018 às 19:32
Churrasco no alagamento em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
Em meio ao caos causado pelas fortes chuvas que atingem todo Estado, um grupo de amigos resolveu protestar contra os alagamentos na região de Cobilândia, Vila Velha, de uma forma inusitada: fazendo churrasco. Mas a confraternização não foi em uma residência ou bar, mas sim em um barco inflável no meio do alagamento.
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Com churrasqueira, carnes e bebidas, o grupo de cinco amigos percorreu algumas ruas do bairro com muito bom humor. Auricélio Silva mora há 22 anos em Cobilândia. Ele conta que essa foi a forma que os amigos encontraram para mostrar a situação que os moradores da região enfrentam todo ano.
moradores protestam contra alagamento de forma inusitada
“É em prol de uma melhoria para nós. Prefeito sai, prefeito entra e não resolvem isso, e nem vão resolver nunca”, disse.
Churrasco no alagamento em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
Mais uma vez, Auricélio perdeu os móveis, pois a casa dele foi invadida pela água. Mas apesar disso, ele diz que não tem vontade de morar em outro local. Afinal, churrasco no alagamento só existe em Cobilândia.
“Mudar e parar de fazer churrasco e beber cerveja? Nunca vou mudar daqui”.
Até o início da noite desta sexta-feira (09), as ruas do bairro ainda estavam alagadas. Em algumas vias, apenas caminhões e ônibus conseguem passar.
> Exército começa a atuar na ajuda às vítimas da enchente em Vila Velha

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