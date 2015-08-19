A demora no julgamento de processos é o maior problema da Justiça Capixaba. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontam que a cada 10 processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apenas três são encerrados, unindo 1ª e 2ª instância. Com isso, a instituição acumulou 857.355 processos. Para tentar encontrar soluções para esse e outros gargalos da Justiça, o CNJ realizou uma audiência pública nesta quarta-feira (19) na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O conselheiro e ouvidor do CNJ, Fabiano Silveira, afirmou que este não é apenas um problema do Espírito Santo e, sim, recorrente da maioria dos Tribunais. "Mas, no caso específico do Espírito Santo, a taxa de congestionamento é de 68%. Então, fica um estoque considerável. Mas, percebemos que houve uma melhora no Estado. O índice de atendimento à demanda, que mede a relação entre casos novos e processos julgados e baixados melhorou, baixando um pouco esse estoque. O ideal é que esse estoque se mantenha", apontou.

Your browser does not support the audio element. CNJ diz que lentidão de processos é o principal problema do Judiciário capixaba

A base de dados do CNJ é o ano de 2013 e os números foram divulgados no relatório a Justiça em Números no ano passado. Os números referentes a 2014, serão divulgados nos próximos meses no próximo relatório do Conselho.

Outro problema apontado por Fabiano Silveira, que também se aplica a realidade do Espírito Santo, é o baixo quadro de servidores. "Há um desequilíbrio na distribuição dos recursos orçamentários entre a 2ª e 1ª instância. Nós, no CNJ, temos buscado esse equilíbrio entre recursos humanos, orçamentários e financeiros. Porque os principais gargalos de morosidade de trabalho está na 1ª instância", observou.

O conselheiro aponta que as audiências são para melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade. "Os órgãos do Poder Judiciário precisam ter essa perspectiva cada vez mais crescente, de que os serviços prestados são públicos, não apenas ato do poder. E se é um serviço público deve ser prestado com a maior qualidade possível, melhor eficiência, em prazo razoável", destacou.