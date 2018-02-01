Versão impressa do documento continuará valendo Crédito: Agência Brasil

Em apenas 11 dias, 435 motoristas já fizeram a carteira de motorista digital no Espírito Santo. Desde 19 de janeiro, o capixaba pode ter o seu documento no celular, mas ainda precisa carregar a versão impressa até o dia primeiro de julho, prazo máximo para que todos os Estados ofertem o serviço.

Esse limite era até o dia primeiro de fevereiro, mas foi adiado porque nem todas as unidades da federação conseguiram adotar o documento digital.

Your browser does not support the audio element. CNH Digital, motorista terá que andar com versão impressa até julho

A CNH digital funciona por meio de um aplicativo gratuito, que pode ser baixado para Android ou iOS.

A versão impressa continua sendo emitida normalmente, mas a partir do dia primeiro de julho, quem tiver a digital não vai mais precisar andar com o documento físico.

Segundo o diretor de habilitação e veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, a versão eletrônica contém todas as informações do documento impresso, com o mesmo valor jurídico.

"A CNH digital vem para substituir a necessidade de você portar a carteira fixa. É importante a gente destacar alguns itens, alguns procedimentos de atenção para esse condutor. Ele não pode deixar o celular descarregado no momento da abordagem. Se ele perder esse aparelho, ele tem que dar baixa e habilitar em outro aparelho", explica José Eduardo.

Só pode baixar a versão digital o condutor que tem habilitação emitida a partir de maio de 2017. Os documentos a partir dessa data possuem o QR Code, código escaneável em aparelhos eletrônicos.

Quem não possui o QR Code na CNH e quer ter a versão digital, pode antecipar a renovação da carteira ou pedir uma segunda via, nesses casos com taxas que deverão ser pagas.

Um dos capixabas que renovou a carteira recentemente e vai atrás da versão digital é o advogado Felipe Rizk. "O principal interesse meu é por conta da necessidade de andar com o documento a mais na carteira. Isso vai facilitar. Se a gente consegue concentrar tudo no celular, é menos uma coisa para esquecer", comenta.

Antes de baixar o aplicativo, o condutor deve ter um número de celular e um endereço de e-mail cadastrados na base do Denatran. Para isso, é preciso realizar um cadastro no Portal de Serviços do Denatran . Caso o celular esteja descarregado, será considerado que o motorista não está com o documento e o condutor será autuado, com multa de R$ 88,38, três pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação da carteira.

Como obter a CNH Digital

Para quem tem a CNH com QR Code:

1- Se possuir um certificado digital (*), pode acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar os dados.

2- Se não possuir um certificado digital (*) e o e-mail e o telefone celular não estejam atualizados no cadastro da habilitação, o condutor deverá enviar um email para [email protected] , solicitar a inclusão ou atualização desses dados e depois acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar os dados.

3- Após o cadastro ser efetuado no Portal de Serviços do Denatran, ir ao Menu “CNH Digital” e clicar em “Ativação”, para receber um e-mail com o código de validação.

4- Baixar o aplicativo “CNH Digital”. O primeiro acesso será com o código de autenticação/validação, para gerar uma nova senha com quatro dígitos.

Para quem tem a CNH sem QR Code:

1- Caso a CNH tenha sido emitida antes de 02 de maio de 2017, o condutor deverá requerer uma nova via da CNH impressa, com custos, atualizando o número de celular e endereço de e-mail.

2- Acessar o Portal de Serviços do Denatran e cadastrar seus dados.

3- Após o cadastro ser efetuado no Portal de Serviços do Denatran, ir para o “Menu CNH Digital”, em seguida clicar em “Ativação” e irá receber o e-mail com o código de autenticação/validação.