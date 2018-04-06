A campanha de vacinação contra a gripe influenza começa no próximo dia 23 de abril e vai até o dia 1 de junho em todos os municípios capixabas. No dia 12 de maio será realizado o do Dia D contra a transmissão da doença. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai disponibilizar mais de um milhão de doses da vacina nesse período.
Clínicas particulares da GV já oferecem vacina contra gripe
A vacina que chega às unidades de saúde é a trivalente e contempla os vírus da influenza H1N1, H3N2 e Influenza B. A vacinação é considerada a estratégia mais importante para evitar novos surtos de gripe. Somente este ano já foram registrados cinco casos da síndrome respiratória aguda no Espírito Santo e destes, uma pessoa veio a óbito. Em todo o ano de 2017 foram registrados 77 casos e 7 óbitos.
A vacina contra a gripe já está disponível nas clínicas particulares. A vacina trivalente, a mesma dos postos de saúde, custa em torno de R$ 70. Já a vacina tetravalente, que protege contra mais um tipo de cepa, o da influenza B, está sendo comercializada por R$ 100, mas em algumas clínicas da Grande Vitória a tetravalente já acabou.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, todas as pessoas que se vacinaram contra a gripe em 2017 precisam se imunizar novamente, pois, as cepas mudam a cada ano. “Neste ano houve alteração do influenza H3N2 e influenza B. Então, neste ano houve modificação de duas cepas, por isso é importante se vacinar e também porque a ação da vacina é de 06 a 12 meses”, contou.
A lista de grupos prioritários da campanha inclui crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde; gestantes; e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; povos indígenas; pessoas com 60 anos ou mais; professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativas e funcionários do sistema prisional.
Dúvidas frequentes
Há alguma contraindicação da vacina?
A vacina só não é recomendada para quem tem alergia à proteína do ovo – usada na sua fabricação.
A vacina contra a gripe causa algum efeito colateral?
Não. A vacina usada na campanha contra a gripe é segura e bem tolerada. Em poucos casos podem ocorrer manifestações de dor no local da injeção ou endurecimento.
Além disso, as pessoas que não tiveram contato anterior com os antígenos – substâncias que provocam a formação de anticorpos específicos – podem apresentar mal-estar, dor no corpo ou febre. Todas estas ocorrências tendem a desaparecer em 48 horas.
Mulheres grávidas ou que tiveram filho a menos de 45 dias que se vacinarem passam a proteção para o bebê?
Sim. Quando a gestante se imuniza, ela passa anticorpos para o bebê. O mesmo acontece no puerpério (período de 45 dias após o parto), já que a mãe protegida não corre o risco de passar o vírus para o bebê.
Qual a diferença da vacina trivalente e tetravalente?
A trivalente protege contra três cepas do vírus influenza (influenza A H1N1, H3N2 e influenza B). A tetravalente protege contra estes vírus e mais uma outra linhagem da influenza B. É como se fosse uma proteção adicional.
Vou ficar gripado (a) após me vacinar?
Não. A vacina contra a influenza (gripe) é inativada, contendo vírus mortos, fracionados ou em subunidades não podendo, portanto, causar gripe.
Bebês podem receber a vacina?
Somente depois dos seis meses de vida. A vacina disponível atualmente não é recomendada para o grupo de menores de seis meses em razão de não haver estudos que demonstrem a qualidade da resposta imunológica, ou seja, a proteção não é garantida.
Quanto tempo leva para a vacina fazer efeito?
Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas após a vacinação, e apresenta, geralmente, duração de 6 a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas após a vacinação.
Quem se vacinou no ano passado, precisa se imunizar de novo?
Sim, a imunidade dura – após a vacina – de 6 a 12 meses. A composição da vacina e produção é anual, e pode mudar conforme os vírus que circularam no ano anterior.
Resfriado comum e síndrome gripal são a mesma coisa?
Não. O resfriado comum é também chamado de coriza aguda e caracteriza-se pela inflamação das vias aéreas superiores, com obstrução nasal e/ou tosse.
Geralmente a pessoa com resfriado não tem febre. A síndrome gripal é a doença aguda (com duração máxima de cinco dias), com febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta e também com infecção aguda das vias aéreas superiores (faringe, laringe, amídala e traqueia)
Como ocorre a transmissão?
O vírus é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou do espirro e, principalmente, pelo contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas ao se tocar superfícies contaminadas e depois levar a mão ao rosto.
Quais as medidas de proteção para a população não vacinada?
Para se prevenir, as pessoas devem ser orientadas a tomar alguns cuidados de higiene como: lavar bem, e com frequência, as mãos com água e sabão; evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies; não compartilhar objetos de uso pessoal e, ainda, cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.