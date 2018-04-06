Mulher recebe vacina: farmácias poderão fazer até campanha de vacinação Crédito: Freepik

A campanha de vacinação contra a gripe influenza começa no próximo dia 23 de abril e vai até o dia 1 de junho em todos os municípios capixabas. No dia 12 de maio será realizado o do Dia D contra a transmissão da doença. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai disponibilizar mais de um milhão de doses da vacina nesse período.

Your browser does not support the audio element. Clínicas particulares da GV já oferecem vacina contra gripe

A vacina que chega às unidades de saúde é a trivalente e contempla os vírus da influenza H1N1, H3N2 e Influenza B. A vacinação é considerada a estratégia mais importante para evitar novos surtos de gripe. Somente este ano já foram registrados cinco casos da síndrome respiratória aguda no Espírito Santo e destes, uma pessoa veio a óbito. Em todo o ano de 2017 foram registrados 77 casos e 7 óbitos.

A vacina contra a gripe já está disponível nas clínicas particulares. A vacina trivalente, a mesma dos postos de saúde, custa em torno de R$ 70. Já a vacina tetravalente, que protege contra mais um tipo de cepa, o da influenza B, está sendo comercializada por R$ 100, mas em algumas clínicas da Grande Vitória a tetravalente já acabou.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, todas as pessoas que se vacinaram contra a gripe em 2017 precisam se imunizar novamente, pois, as cepas mudam a cada ano. “Neste ano houve alteração do influenza H3N2 e influenza B. Então, neste ano houve modificação de duas cepas, por isso é importante se vacinar e também porque a ação da vacina é de 06 a 12 meses”, contou.

A lista de grupos prioritários da campanha inclui crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde; gestantes; e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais; povos indígenas; pessoas com 60 anos ou mais; professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativas e funcionários do sistema prisional.

Dúvidas frequentes

Há alguma contraindicação da vacina?

A vacina só não é recomendada para quem tem alergia à proteína do ovo – usada na sua fabricação.

A vacina contra a gripe causa algum efeito colateral?

Não. A vacina usada na campanha contra a gripe é segura e bem tolerada. Em poucos casos podem ocorrer manifestações de dor no local da injeção ou endurecimento.

Além disso, as pessoas que não tiveram contato anterior com os antígenos – substâncias que provocam a formação de anticorpos específicos – podem apresentar mal-estar, dor no corpo ou febre. Todas estas ocorrências tendem a desaparecer em 48 horas.

Mulheres grávidas ou que tiveram filho a menos de 45 dias que se vacinarem passam a proteção para o bebê?

Sim. Quando a gestante se imuniza, ela passa anticorpos para o bebê. O mesmo acontece no puerpério (período de 45 dias após o parto), já que a mãe protegida não corre o risco de passar o vírus para o bebê.

Qual a diferença da vacina trivalente e tetravalente?

A trivalente protege contra três cepas do vírus influenza (influenza A H1N1, H3N2 e influenza B). A tetravalente protege contra estes vírus e mais uma outra linhagem da influenza B. É como se fosse uma proteção adicional.

Vou ficar gripado (a) após me vacinar?

Não. A vacina contra a influenza (gripe) é inativada, contendo vírus mortos, fracionados ou em subunidades não podendo, portanto, causar gripe.

Bebês podem receber a vacina?

Somente depois dos seis meses de vida. A vacina disponível atualmente não é recomendada para o grupo de menores de seis meses em razão de não haver estudos que demonstrem a qualidade da resposta imunológica, ou seja, a proteção não é garantida.

Quanto tempo leva para a vacina fazer efeito?

Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas após a vacinação, e apresenta, geralmente, duração de 6 a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas após a vacinação.

Quem se vacinou no ano passado, precisa se imunizar de novo?

Sim, a imunidade dura – após a vacina – de 6 a 12 meses. A composição da vacina e produção é anual, e pode mudar conforme os vírus que circularam no ano anterior.

Resfriado comum e síndrome gripal são a mesma coisa?

Não. O resfriado comum é também chamado de coriza aguda e caracteriza-se pela inflamação das vias aéreas superiores, com obstrução nasal e/ou tosse.

Geralmente a pessoa com resfriado não tem febre. A síndrome gripal é a doença aguda (com duração máxima de cinco dias), com febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta e também com infecção aguda das vias aéreas superiores (faringe, laringe, amídala e traqueia)

Como ocorre a transmissão?

O vírus é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou do espirro e, principalmente, pelo contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas ao se tocar superfícies contaminadas e depois levar a mão ao rosto.

Quais as medidas de proteção para a população não vacinada?