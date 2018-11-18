Supermercado aberto na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

O servidor público Marcelo Pinheiro teve uma surpresa na manhã deste domingo (18), na Vila Rubim, em Vitória, quando precisou comprar ingredientes que faltavam para fazer o almoço. Em casos como este, quando precisava de algum produto com urgência aos domingos, ele recorria às padarias ou mercearias menores. Desta vez, no entanto, Marcelo pôde fazer as compras em um supermercado.

"A gente tinha que apelar para padarias e lojas de conveniência. As compras ficavam mais caras. Para o bolso do consumidor, a volta dos supermercados abrindo aos domingos foi muito boa", opinou Marcelo.

Your browser does not support the audio element. Clientes voltam a encontrar supermercados abertos no domingo

Essa situação elogiada por Marcelo só foi possível por conta do impasse que ainda existe entre comerciários e empresários do setor. Como uma nova convenção coletiva não foi assinada, os supermercados do Estado estão liberados para funcionar aos domingos desde o último dia 11 de novembro.

Apesar da possibilidade de abertura, muitos empresários ainda não aderiram e isso pôde ser notado na manhã deste domingo. Entre os diversos supermercados visitados pela reportagem da CBN Vitória na região metropolitana, três estavam funcionando: um na Vila Rubim, em Vitória, e os outros dois da mesma rede, em Cruzeiro do Sul, Cariacica, e em Cobilândia, Vila Velha.

Elias Souza Almeida é gerente do supermercado que abriu as portas, na Vila Rubim Crédito: Eduardo Dias

Elias Souza Almeida é gerente do supermercado que abriu as portas, na Vila Rubim. Segundo ele, o primeiro teste aconteceu na semana passada e a quantidade de clientes foi boa. Caso a liberação para abrir aos domingos permaneça, Elias afirma que novas contrações de funcionários podem acontecer

"Eu creio que, se for liberado para abrir todos os domingos, a gente vai ter que contratar mais dois funcionários fixos, para dar conta da demanda de clientes", avaliou o gerente do supermercado.

COMPRAS NOS COMÉRCIOS MENORES

Enquanto alguns consumidores são favoráveis à abertura dos supermercados aos domingos, outros são contra a ideia. Esse é o caso da estudante Luciana Viana, moradora do Bairro República, em Vitória. Na manhã deste domingo ela até precisou fazer compras, mas optou por comprar em uma mercearia próxima de sua casa. Na avaliação dela, o movimento dos dias de domingo favorece em comerciantes de menor porte.

"Pelo lado dos funcionários dos supermercados, eu acredito que as pessoas têm o direito de ter o domingo de folga e nós nos organizarmos para não precisar fazer compras no final de semana. Em relação a economia, se o supermercado abre, como vai ficar a mercearia do bairro? A população tem que utilizar as duas opções", disse a consumidora.

Supermercado fechado na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

AS NEGOCIAÇÕES