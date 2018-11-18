O servidor público Marcelo Pinheiro teve uma surpresa na manhã deste domingo (18), na Vila Rubim, em Vitória, quando precisou comprar ingredientes que faltavam para fazer o almoço. Em casos como este, quando precisava de algum produto com urgência aos domingos, ele recorria às padarias ou mercearias menores. Desta vez, no entanto, Marcelo pôde fazer as compras em um supermercado.
"A gente tinha que apelar para padarias e lojas de conveniência. As compras ficavam mais caras. Para o bolso do consumidor, a volta dos supermercados abrindo aos domingos foi muito boa", opinou Marcelo.
Clientes voltam a encontrar supermercados abertos no domingo
Essa situação elogiada por Marcelo só foi possível por conta do impasse que ainda existe entre comerciários e empresários do setor. Como uma nova convenção coletiva não foi assinada, os supermercados do Estado estão liberados para funcionar aos domingos desde o último dia 11 de novembro.
Apesar da possibilidade de abertura, muitos empresários ainda não aderiram e isso pôde ser notado na manhã deste domingo. Entre os diversos supermercados visitados pela reportagem da CBN Vitória na região metropolitana, três estavam funcionando: um na Vila Rubim, em Vitória, e os outros dois da mesma rede, em Cruzeiro do Sul, Cariacica, e em Cobilândia, Vila Velha.
Elias Souza Almeida é gerente do supermercado que abriu as portas, na Vila Rubim. Segundo ele, o primeiro teste aconteceu na semana passada e a quantidade de clientes foi boa. Caso a liberação para abrir aos domingos permaneça, Elias afirma que novas contrações de funcionários podem acontecer
"Eu creio que, se for liberado para abrir todos os domingos, a gente vai ter que contratar mais dois funcionários fixos, para dar conta da demanda de clientes", avaliou o gerente do supermercado.
COMPRAS NOS COMÉRCIOS MENORES
Enquanto alguns consumidores são favoráveis à abertura dos supermercados aos domingos, outros são contra a ideia. Esse é o caso da estudante Luciana Viana, moradora do Bairro República, em Vitória. Na manhã deste domingo ela até precisou fazer compras, mas optou por comprar em uma mercearia próxima de sua casa. Na avaliação dela, o movimento dos dias de domingo favorece em comerciantes de menor porte.
"Pelo lado dos funcionários dos supermercados, eu acredito que as pessoas têm o direito de ter o domingo de folga e nós nos organizarmos para não precisar fazer compras no final de semana. Em relação a economia, se o supermercado abre, como vai ficar a mercearia do bairro? A população tem que utilizar as duas opções", disse a consumidora.
AS NEGOCIAÇÕES
Para a assinatura de uma nova convenção coletiva, o Sindicato dos Comerciários reivindica um reajuste salarial de 10%, ticket de alimentação de R$ 18 por dia e a não abertura dos supermercados aos domingos. Por outro lado, a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) acena com um reajuste salarial de 4% e quer que a abertura aos domingos seja facultativa. O Ministério do Trabalho foi acionado para fazer a mediação nas negociações, mas ainda não há uma nova reunião marcada.