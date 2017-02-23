Contra o fim do fechamento de uma agência do Banco do Brasil, moradores da Praia do Canto fizeram uma manifestação diferente na manhã desta quinta-feira (23): um café da manhã. Dezenas de pessoas prepararam um lanche em frente à agência da Avenida Rio Branco. O fechamento prejudicaria a população, segundo os manifestantes.

A medida faz parte de um plano de reestruturação digital do banco no país. A unidade seria a quarta fechada no Estado. Em todo o país serão mais de 400.

Your browser does not support the audio element. Clientes fazem café da manhã contra fechamento de banco na Praia do Canto

Segundo o Sindicato dos Bancários (Sindibancários-ES) a agência mais próxima da Avenida Rio Branco seria a da Reta da Penha, para onde os moradores e comerciantes migrariam. O aposentado Daniel Assis, de 69 anos, não concorda e acredita que será prejudicado. “Eu vou ter que madrugar lá. Não é culpa do funcionário, mas o espaço é pequeno e a demanda é muito grande. Vai virar um caos”, lamenta.

O presidente da Associação Comercial e de Moradores da Praia do Canto, César Saade, acredita que o fechamento da agência prejudicaria a economia da região. “É uma agência que fomenta o comércio do bairro. A relação com as lojas é muito grande. Não que em outras não terá, mas os clientes vão ter que reconstruir toda essa relação de novo”, explica.

O Sindibancários prepara um abaixo-assinado, que já conta com mais de 2 mil assinaturas. O sindicato e a associação do bairro ainda tentam recorrer ao Ministério Público Estadual (MPES), à prefeitura e ao Governo do Estado, contra o fechamento da agência.

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