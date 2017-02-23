Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ECONOMIA

Clientes fazem café da manhã contra fechamento de banco na Praia do Canto

Várias unidades do Banco do Brasil estão sendo fechadas no Brasil em um plano de reestruturação

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 13:44

Publicado em 

23 fev 2017 às 13:44
Contra o fim do fechamento de uma agência do Banco do Brasil, moradores da Praia do Canto fizeram uma manifestação diferente na manhã desta quinta-feira (23): um café da manhã. Dezenas de pessoas prepararam um lanche em frente à agência da Avenida Rio Branco. O fechamento prejudicaria a população, segundo os manifestantes.
A medida faz parte de um plano de reestruturação digital do banco no país. A unidade seria a quarta fechada no Estado. Em todo o país serão mais de 400.
Clientes fazem café da manhã contra fechamento de banco na Praia do Canto
Segundo o Sindicato dos Bancários (Sindibancários-ES) a agência mais próxima da Avenida Rio Branco seria a da Reta da Penha, para onde os moradores e comerciantes migrariam. O aposentado Daniel Assis, de 69 anos, não concorda e acredita que será prejudicado. “Eu vou ter que madrugar lá. Não é culpa do funcionário, mas o espaço é pequeno e a demanda é muito grande. Vai virar um caos”, lamenta.
O presidente da Associação Comercial e de Moradores da Praia do Canto, César Saade, acredita que o fechamento da agência prejudicaria a economia da região. “É uma agência que fomenta o comércio do bairro. A relação com as lojas é muito grande. Não que em outras não terá, mas os clientes vão ter que reconstruir toda essa relação de novo”, explica.
O Sindibancários prepara um abaixo-assinado, que já conta com mais de 2 mil assinaturas. O sindicato e a associação do bairro ainda tentam recorrer ao Ministério Público Estadual (MPES), à prefeitura e ao Governo do Estado, contra o fechamento da agência.
Outro lado
Em nota, o Banco do Brasil disse que realizou um amplo estudo para mensurar a eficiência das estruturas existentes e que pretende expandir os serviços digitais, criando mais 255 unidades desse tipo em 2017. Sobre o fechamento da agência na Praia do Canto, a empresa não se posicionou diretamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados