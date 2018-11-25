Clientes aprovam reabertura dos supermercados aos domingos

A partir desta semana, o capixaba voltou a ter a oportunidade de ir a supermercados aos domingos. Apesar de o número de redes que confirmaram que vão abrir nesses dias ainda ser pequeno (apenas três lojas), consumidores já saíram de suas casas para fazer compras na primeira oportunidade após o acordo firmado entre donos de supermercados e trabalhadores do comércio.

Na manhã deste domingo (25), a impressão que se tinha é de que a movimentação era como a de um dia de semana no Supermercado Calvi, em Campo Grande, Cariacica. Corredores com muita circulação de clientes e filas para pagamento nos caixas.

O aposentado Helvecio Buback aproveitou o dia para comprar alguns itens Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Quem aproveitou o domingo para fazer compras no local foi o aposentado Helvecio Buback, de 73 anos. Ele aprovou a reabertura da loja em um dia em que costumava ficar sem opções. “A gente tem opção, vem aí e compra o que quer que seja. Durante a semana é mais difícil”, comentou.

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No Walmart, localizado na Reta da Penha, em Vitória, a movimentação era tranquila no início da manhã deste domingo. Mesmo assim, não era difícil conversar com clientes que deixavam o estabelecimento com sacolas de compras. O bancário Vilamir Azevedo, de 57 anos, era um deles. “Durante a semana, eu não tenho tempo porque trabalho. No fim de semana fica mais fácil. Além disso, é normal abrir aos domingos em outras cidades fora do Espírito Santo”, disse.

O aposentado Antônio Neves, que também foi ao supermercado neste domingo, afirma que a abertura dos estabelecimentos todos os dias da semana facilita não só a vida de capixabas, mas também de visitantes. “É importante porque Vitória é uma cidade turística. Além dos moradores poderem usufruir, também tem as pessoas de fora, essa população flutuante. Pelo que eu vejo, só aqui os supermercados ficam fechados aos domingos.”

Depois de nove anos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) fecharam acordo para que a abertura aos domingos seja facultativa aos donos de supermercados. A decisão foi tomada na última quinta-feira (22), quando foi assinada a nova convenção coletiva dos trabalhadores.

Neste domingo, duas lojas do Supermercado Calvi abriram: uma em Campo Grande, Cariacica, e outra em Cobilândia, Vila Velha. Em Vitória, apenas o Walmart, na Reta da Penha, retomou as atividades.