Cliente faz boletim na polícia e acusa suposta atendente da Vivo por invasão de privacidade

Um cliente da operadora Vivo registrou um boletim de ocorrência, nesta sexta-feira (19), por considerar ter sua privacidade invadida após uma suposta atendente da operadora ter entrado em contato com ele pelo aplicativo Whatsapp. O estudante Daniel Braga, 24 anos, relatou que a suposta atendente, com número de telefone com DDD do estado do Piauí, enviou as mensagens para ele um dia após tê-lo atendido na Central de Relacionamento da empresa.Segundo Daniel, ele ligou para a Central para resolver um problema de falha na conexão de internet, que foi resolvido pela atendente. No dia seguinte, ela começou a enviar mensagens por Whatsapp para o estudante, perguntando se a internet havia voltado. Desconfiado, ele perguntou de onde a moça o conhecia e como o número do celular dele foi obtido. A mulher respondeu “então consegui te ajudar”. Neste momento, o jovem questionou se ela era a funcionária da Vivo, e ela confirmou, justificando que “só queria saber se a internet restabeleceu”.Em seguida, a atendente fez um elogio impróprio, na avaliação do cliente. “Ela ainda mandou uma mensagem dizendo que gostou da minha voz, achou bonita. Mas aí eu bloqueei, não dei corda, porque se eu desse corda o que poderia acontecer depois?”, contou Daniel à Rádio CBN Vitória. O jovem parou de receber mensagens da suposta atendente, após o bloqueio.

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Registro de ocorrênciaContudo, Daniel ficou preocupado com a atitude da mulher, e se lembrou que no mês passado foi noticiado um caso semelhante, de uma mulher assediada por um atendente da empresa NET, conforme uma notícia da imprensa nacional. Por isso, ele decidiu procurar a Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos (DRCE) para registrar o fato.“Eu confio os dados a uma empresa. Como é que eu vou ficar seguro agora, se uma mulher que trabalha lá dentro pegou os dados, usou o telefone pessoal dela mesma e mandou mensagem para mim? Outra pessoa pode pegar meus dados e vender para um golpista, fazer mau uso, compras na internet, que é uma coisa fácil. Isso me deixa numa situação bem complicada”, refletiu o estudante.

Política de segurança nas empresas

O consultor de Tecnologia e comentarista da CBN, Gilberto Sudré, ressaltou a importância da empresa ter uma Política de Segurança para coibir atos como esse.

“Isso mostra como temos uma vulnerabilidade nessa exposição de dados. Todas as empresas que oferecem algum tipo de call center, onde uma pessoa terceira tem acesso à informações de cadastro, elas tem que ter uma classificação de nível de segurança. Ou seja, será que essa atendente deveria ter acesso ao telefone e à foto do usuário e dados pessoais? Na verdade, ela deveria ter acesso apenas a informações que seriam necessárias ao atendimento que ela está fazendo naquele momento”, analisou.

Vivo investiga o caso do estudante

Por nota, a Vivo informou que o caso mencionado pela reportagem encontra-se em apuração interna e está totalmente desalinhado com as práticas e valores da empresa. Se for constatada a conduta incorreta da atendente, a operadora vai tomar as medidas administrativas cabíveis. Além disso, a orientação aos profissionais será reforçada, além de a empresa adotar ações preventivas para evitar que situações desse tipo voltem a ocorrer.