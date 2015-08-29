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CASO ALEXANDRE MARTINS

Cláudio Luiz Baptista, o Calú passa mal durante julgamento da morte do juiz Alexandre

O réu foi retirado do tribunal do júri na noite desta desta sexta-feira e encaminhado para um hospital. Ex-policial civil e empresário, Calú e o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira são acusados de mandar matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho

Publicado em 28 de Agosto de 2015 às 23:39

Publicado em 

28 ago 2015 às 23:39
O réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, acusado de ser um dos mandantes da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho passou mal no quinto dia de julgamento do assassinato. Ele foi retirado do tribunal do júri por volta das 20 horas desta sexta-feira (28) e encaminhado para um hospital. Segundo o advogado de Calú, Leonardo Gagno, ele começou a passar mal no início da tarde, apresentando dores no corpo e febre. A defesa solicitou a saída dele e o juiz autorizou.
No período da tarde, antes do júri ser reiniciado, após um intervalo, Calú disse à reportagem que estava muito ansioso e que não conseguiu dormir à noite ao longo da semana. Ele contou que mesmo tomando remédios, só estava dormindo duas horas por noite.
Cláudio Luiz Batista, o Calú passa mal durante julgamento e é levado para hospital - CBNGAZ - 1.39s - 28-08-15.mp3
Nesta sexta, o advogado Antônio Franklin, ex-assistente de acusação do caso, prestou depoimento pela manhã. Durante toda tarde e noite foram lidas as peças do processo indicadas pelas defesas, Ministério Público e jurados.
Com o atraso do julgamento, o debate entre defesa e acusação está previsto para este domingo (30). A defesa de Calú promete mostrar aos jurados um vídeo, de três minutos, com a reconstituição do crime. Um áudio que mostra uma conversa entre um promotor de Justiça e familiares de Calu também será apresentado.
Casamento do filho de Ferreira
O outro réu do caso, o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira, disse que o filho dele irá se casar neste sábado (29), mas que ele não vai poder acompanhar a cerimônia por causa do julgamento.

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