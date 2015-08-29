Cláudio Luiz Baptista, o Calú passa mal durante julgamento da morte do juiz Alexandre

O réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, acusado de ser um dos mandantes da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho passou mal no quinto dia de julgamento do assassinato. Ele foi retirado do tribunal do júri por volta das 20 horas desta sexta-feira (28) e encaminhado para um hospital. Segundo o advogado de Calú, Leonardo Gagno, ele começou a passar mal no início da tarde, apresentando dores no corpo e febre. A defesa solicitou a saída dele e o juiz autorizou.

No período da tarde, antes do júri ser reiniciado, após um intervalo, Calú disse à reportagem que estava muito ansioso e que não conseguiu dormir à noite ao longo da semana. Ele contou que mesmo tomando remédios, só estava dormindo duas horas por noite.

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Nesta sexta, o advogado Antônio Franklin, ex-assistente de acusação do caso, prestou depoimento pela manhã. Durante toda tarde e noite foram lidas as peças do processo indicadas pelas defesas, Ministério Público e jurados.

Com o atraso do julgamento, o debate entre defesa e acusação está previsto para este domingo (30). A defesa de Calú promete mostrar aos jurados um vídeo, de três minutos, com a reconstituição do crime. Um áudio que mostra uma conversa entre um promotor de Justiça e familiares de Calu também será apresentado.

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