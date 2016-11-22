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CBN Vitória 20 anos

Clássicos CBN ao vivo no Centro de Vitória

Evento será realizado no dia 7 de dezembro, no Palácio da Cultura Sônia Cabral

Publicado em 22 de Novembro de 2016 às 02:37

Publicado em 

22 nov 2016 às 02:37
O encerramento das comemorações dos 20 anos da rádio CBN Vitória vai contar com a apresentação do Clássicos CBN, sob "a regência" maestro Helder Trefzger. Neste evento, que será aberto ao público, mas que requer cadastro
(acesse abaixo)
, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo fará uma apresentação especial.
A programação será realizada no dia 7 de dezembro, em uma quarta-feira, às 19 horas, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A ideia é dar vida ao quadro semanal do maestro Helder, que é transmitido todas as tardes de terças. Na ocasião, os ouvintes participantes poderão aprender mais sobre música clássica, de uma forma mais leve, entendendo sobre os instrumentos e sobre o trabalho da Orquestra.
“O objetivo é falar de música clássica de uma maneira mais descontraída e divertida. No programa conseguimos destacar a música erudita de uma forma que todos possam entender e gostar”, explica o maestro.
Faça sua inscrição abaixo gratuitamente e venha participar conosco.
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