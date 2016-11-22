Clássicos CBN ao vivo no Centro de Vitória

O encerramento das comemorações dos 20 anos da rádio CBN Vitória vai contar com a apresentação do Clássicos CBN, sob "a regência" maestro Helder Trefzger. Neste evento, que será aberto ao público, mas que requer cadastro

A programação será realizada no dia 7 de dezembro, em uma quarta-feira, às 19 horas, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A ideia é dar vida ao quadro semanal do maestro Helder, que é transmitido todas as tardes de terças. Na ocasião, os ouvintes participantes poderão aprender mais sobre música clássica, de uma forma mais leve, entendendo sobre os instrumentos e sobre o trabalho da Orquestra.