Citado em delação da Lava Jato, Paulo Hartung classifica suspeita de 'pagamento indevido' como delirante, leviana e mentirosa

No acordo de delação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva revela que o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), recebeu R$ 1 milhão da empreiteira durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2012. A informação foi divulgada pela revista "Veja" e confirmada pela Rádio CBN. Em resposta à CBN, Hartung qualificou a delação como delirante, leviana e mentirosa.

Segundo o delator, os "pagamentos indevidos" foram realizados em parcelas nos meses de setembro de 2010 e setembro de 2012. Na decisão em que determina a retirada do sigilo da decisão, o ministro do STF, Edson Fachin, acata o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que os depoimentos – bem como os documentos juntados na delação – que citam o governador capixaba sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Os repasses somariam R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), parcelados nos meses de setembro de 2010 e setembro de 2012, estando o relato acompanhado de documentos que, em tese, comprovariam esses pagamento", diz o texto da decisão do ministro Fachin.

RESPOSTA

A reportagem da CBN entrou em contato com a assessoria do governador Paulo Hartung. Por meio de nota, o peemedebista diz que não disputou as eleições de 2010 e 2012. Portanto, é leviana, mentirosa e delirante a citação de que ele teria recebido recursos da construtora Odebrecht.