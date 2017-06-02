Cirurgia de criança é adiada por falta material cirúrgico no Heimaba

Menos de 20 dias depois de mães com filhos internados no Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Heimaba) denunciarem que pacientes estavam internados nos corredores da unidade, a reclamação agora é que cirurgias estão sendo adiadas por falta de material hospitalar. Uma menina de 10 anos, que quebrou o fêmur e rompeu o ligamento do joelho, teve a cirurgia cancelada duas vezes e foi mandada para casa para aguardar a nova data do procedimento.

Your browser does not support the audio element. Cirurgia de criança é adiada por falta material cirúrgico no Haimaba

Alícia andava de bicicleta na cidade onde mora, Piúma, no dia 26 de maio, quando caiu e quebrou a perna. Depois de ser atendida no hospital da região, ela foi transferida para Heimaba. No hospital a perna da criança foi imobilizada e a mãe de Alícia, Cleide Silva, foi orientada a voltar com a filha no dia 29 para fazer a cirurgia. Porém, o procedimento foi agendado duas vezes e não foi realizado por falta de material.

"Marcou, mas não fez. Avisaram que a cirurgia tinha sido suspensa e remarcaram para quarta-feira (31). Esperamos o dia inteiro e à tarde avisaram que ela seria cancelada porque não havia material. O que tinha seria usado em caso de emergência”, disse.

Cleide também relatou que a furadeira cirúrgica não estava funcionando e não havia parafusos suficiente para colocar no joelho da filha. Segundo ela, a cirurgia foi remarcada para a próxima quarta-feira (07) e a criança foi orientada a voltar para casa e retornar no dia da operação. A preocupação de Cleide é que a demora para a realização do procedimento cirúrgico prejudique a saúde de Alícia, que está sentindo muitas dores. “Ela está sentindo dor, toma remédio, melhora um pouco, ela está quietinha esperando até quarta-feira”, afirmou.