Turistas que frequentemente visitam Vila Velha convivem com boa parte do início da história do Espírito Santo na Prainha. E para impulsionar esse conhecimento, o município conta a partir desta semana com o Circuito Histórico da Prainha, que vai levar as pessoas que visitam o local a sete monumentos históricos.

O passeio é guiado e inclui: Casa da Memória, Museu Homero Massena, Academia de Letras de Vila Velha, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Gruta Frei Pedro Palácios, Forte da Barra na área do Exército e Convento da Penha. O transporte é feito por meio de uma van e todo o trajeto custa R$ 20 por pessoa.

O professor de geografia Bruno de Almeida, de 34 anos, conhece boa parte dos monumentos, mas participou do circuito pela primeira vez e acredita que com a visita guiada vai conhecer ainda mais. “Mostra uma outra fisionomia que muitos moradores do próprio Estado não conhecem. Agora quero conhecer o Forte da Barra, ver aquela vista”, declara.

Your browser does not support the audio element. Circuito Histórico promete chamar atenção para a Prainha no Verão

As visitas funcionam de segundas às quartas-feiras, entre 9 e 12 horas, com grupo de no mínimo 15 pessoas, saindo da Casa da Memória. Em outros dias e horários é necessário fazer agendamento prévio, com grupo de no mínimo cinco pessoas.

Circuito o ano todo

Segundo a subsecretária de cultura, esporte e lazer de Vila Velha, Márcia Abraão, o circuito inicia no verão devido a quantidade de turistas esperados, mas continuará durante todo o ano. “O que nós queremos em cada momento é profissionalizar. As pessoas chegam em Vila Velha e perguntam: o que fazer? Nós temos. Primeiro é necessário que o munícipe canela-verde conheça”, acrescenta.