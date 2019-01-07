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Grande Vitória

Cinquenta queixas de barulho por dia nos 12 primeiros dias de verão

O levantamento foi feito pelas prefeituras, a pedido da CBN Vitória, e leva em conta o período de 21 de dezembro a 03 de janeiro.

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 13:44

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 jan 2019 às 13:44
Aldete Teixeira Baptista, gerente de fiscalização de poluição sonora de Vila Velha Crédito: Caíque Verli
A Grande Vitória teve uma média diária de  50 queixas de barulho por dia nos 12 primeiros dias de verão. E, diferente do que muita gente pensa, a maioria desses problemas, pelo menos em Vitória e Vila Velha, não veio de bares e boates, mas sim de condomínios e residências por causa das confraternizações de fim de ano.
O levantamento foi feito pelas prefeituras, a pedido da CBN Vitória, e leva em conta o período de 21 de dezembro a 03 de janeiro.
Em Vitória, o perfil dos bairros com mais queixas de barulho também mudou. O Secretário em exercício de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, explicou que as festas de fim de ano em condomínios provavelmente ajudaram a inverter esse perfil.
Cinquenta queixas de barulho por dia nos 12 primeiros dias de verão
"O padrão normalmente é que os bairros com mais reclamações são Jardim Camburi, seguido por Jardim da Penha e Praia do Canto. Nesse período, houve uma inversão e a Praia do Canto passou a ter o maior número de reclamações. A gente acredita que se deve a esse fato das festas de fim de ano, em que as pessoas se confraternizam", explicou.
Vitória teve 86 reclamações nesse período, mas quem lidera esse ranking mesmo é Vila Velha, com 280 reclamações, com destaque para o bairro Praia de Itaparica. Aldete Teixeira Baptista, gerente de fiscalização de poluição sonora de Vila Velha, alerta que além do incômodo o excesso de barulho também faz mal à saúde.
"Por isso que se estabelece um limite pequeno para se evitar esse tipo de mal para a saúde, que é estresse, é problema de coração. E as pessoas normalmente não se dão conta disso: que realmente é prejudicial"
Na Serra, os bairros Planalto Serrano, Novo Horizonte e Jardim Tropical lideram as reclamações. Ao todo, o município registrou 83 denúncias no período. Já em Cariacica, houve um total de 65 reclamações,  a maior parte delas em Campo Grande e Jardim América.
No município de Guarapari, foram 78 denúncias e só a Praia do Morro, um dos points mais frequentados durante o verão, teve 40 denúncias.

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