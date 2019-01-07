Aldete Teixeira Baptista, gerente de fiscalização de poluição sonora de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A Grande Vitória teve uma média diária de 50 queixas de barulho por dia nos 12 primeiros dias de verão. E, diferente do que muita gente pensa, a maioria desses problemas, pelo menos em Vitória e Vila Velha, não veio de bares e boates, mas sim de condomínios e residências por causa das confraternizações de fim de ano.

O levantamento foi feito pelas prefeituras, a pedido da CBN Vitória, e leva em conta o período de 21 de dezembro a 03 de janeiro.

Em Vitória, o perfil dos bairros com mais queixas de barulho também mudou. O Secretário em exercício de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, explicou que as festas de fim de ano em condomínios provavelmente ajudaram a inverter esse perfil.

Your browser does not support the audio element. Cinquenta queixas de barulho por dia nos 12 primeiros dias de verão

"O padrão normalmente é que os bairros com mais reclamações são Jardim Camburi, seguido por Jardim da Penha e Praia do Canto. Nesse período, houve uma inversão e a Praia do Canto passou a ter o maior número de reclamações. A gente acredita que se deve a esse fato das festas de fim de ano, em que as pessoas se confraternizam", explicou.

Vitória teve 86 reclamações nesse período, mas quem lidera esse ranking mesmo é Vila Velha, com 280 reclamações, com destaque para o bairro Praia de Itaparica. Aldete Teixeira Baptista, gerente de fiscalização de poluição sonora de Vila Velha, alerta que além do incômodo o excesso de barulho também faz mal à saúde.

"Por isso que se estabelece um limite pequeno para se evitar esse tipo de mal para a saúde, que é estresse, é problema de coração. E as pessoas normalmente não se dão conta disso: que realmente é prejudicial"

Na Serra, os bairros Planalto Serrano, Novo Horizonte e Jardim Tropical lideram as reclamações. Ao todo, o município registrou 83 denúncias no período. Já em Cariacica, houve um total de 65 reclamações, a maior parte delas em Campo Grande e Jardim América.