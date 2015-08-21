Cineteatro terá disposição de lugares similar a fórum durante juri do caso Alexandre Martins

Na próxima segunda-feira (24) terá início um dos mais importantes julgamentos da história do Espírito Santo. Após 12 anos de espera, dois dos denunciados como mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho irão sentar no banco dos réus do Salão do Júri que será montado dentro do Cineteatro da Universidade Vila Velha (UVV), em Boa Vista. Os réus são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu.

O juiz Marcelo Soares Cunha irá presidir o julgamento. Apesar de ser realizado dentro de uma universidade, a estrutura do local será adaptada para reproduzir fielmente o Salão do Júri de um Fórum. Este local foi escolhido pelo juiz para acomodar mais pessoas.

A área do público terá 200 lugares, incluindo o espaço para a imprensa, familiares dos envolvidos no julgamento e magistrados que desejam acompanhar o júri popular. A área de julgamento ficará na frente do Cineteatro, próximo ao palco. Os sete jurados ficarão do lado direito dos réus, do lado esquerdo estarão os advogados de defesa.

Os réus ficarão de frente para o juiz, o promotor e o escrivão. Na abertura do júri serão sorteados sete jurados entre um grupo de 25 pessoas. É preciso ter, no mínimo, 15 pessoas para a escolha dos jurados.

Enquanto durar o julgamento, essas sete pessoas estarão à disposição da Justiça.

O Judiciário irá providenciar toda a estrutura para eles, como segurança, alimentação e alojamento para todos.

Ao abrir os trabalhos, o juiz Marcelo Soares Cunha diz o nome das partes em voz alta, os réus são qualificados e é conferida a presença dos jurados. Cada parte pode recusar até três jurados, sem justificativa. Depois disso, é formado o Conselho de Sentença, com os sete jurados.