Cinco pessoas são detidas por invadir delegacias em Vitória

O secretário de Segurança Pública, André Garcia, informou na manhã desta quarta-feira (10), em entrevista ao Bom Dia ES, na TV Gazeta, que cinco pessoas foram detidas suspeitas de participar de invasões e furtos a delegacias em Vitória. "As prisões aconteceram entre o final da tarde até a noite desta terça-feira", salientou o secretário. Segundo Garcia, as investigações vinham acontecendo desde os primeiros episódios. Três menores e dois adultos foram detidos pelos crimes. Coletes, munições e algemas levados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foram recuperados. Dos cinco, dois confessaram as invasões. Ainda de acordo com o secretário, em função dos últimos episódios de invasões e arrombamentos a unidades policiais, os suspeitos se sentiram estimulados a realizar alguns furtos em unidades que não tinha vigilância patrimonial. "A ação era voltada para delegacias supostamente mais vulneráveis, que tem horário de expediente limitado", finalizou André Garcia.

Estado classifica como 'vexame' os casos de invasões em delegacias no Espírito Santo Força-tarefa vai investigar a participação de policiais que possam estar facilitando os casos de furtos em delegacias e quartéis HistóricoOnze dias, três delegacias e dois batalhões invadidos, mais de 20 armas roubadas, além de dezenas de equipamentos de uso exclusivo da Polícia Civil furtados. Uma das delegacias foi invadida duas vezes. Esse é o resultado de uma ação criminosa que tem preocupado a população e causado embaraço no comando da segurança pública do Estado.E nesta terça (09), pela segunda vez, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória, foi arrombada e invadida por criminosos. O secretário de Segurança Pública, André Garcia, foi categórico e classificou como um “vexame” a situação pela qual tem passado as forças de segurança do Espírito Santo.

“É um cenário inédito e inaceitável. É um vexame o que a gente tem passado, para ser bem sincero sobre o que tem acontecido nessa sequência infeliz de subtração de armas. Não tem outra palavra para classificar uma situação como essa. Já estamos investigando o que pode ter ocorrido. Queremos saber se há algo articulado, se existiu sabotagem contra a Polícia Civil”, disse Garcia.

O secretário também instituiu uma força-tarefa para investigar se policiais estão por trás dessas ações, tramando ou passando informações privilegiadas sobre as unidades.

Os casos

29 de maio

A Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) foi arrombada e uma arma chegou a ser levada. O criminoso tirou a grade de uma das janelas e entrou.

30 de maio

Um homem tentou furtar uma televisão na sede do Batalhão da Polícia Militar de São Mateus, na região Norte. O suspeito chegou ao local de moto, entrou correndo e gritou que queria um fuzil.

31 de maio

14 pistolas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra. Um PM, que estava de plantão, foi detido e levado para o Quartel da corporação.

2 de junho

Armas foram levadas da Delegacia Distrital do bairro Goiabeiras, em Vitória. Foram furtados três revólveres calibre 38 e uma submetralhadora calibre ponto 40 da delegacia.

8 de junho

Uma escopeta calibre 12 e uma metralhadora ponto 40 foram levadas da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Jucutuquara, Vitória. Bandidos cortaram o sistema de alarme e cerraram grades para entrar no local.

9 de junho