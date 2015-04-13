Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cinco mil ciclistas participam de última romaria da Festa da Penha

Ciclistas de várias idades saíram de Cobilândia, em Vila Velha, e pedalaram até o parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha

Publicado em 13 de Abril de 2015 às 15:10

Publicado em 

13 abr 2015 às 15:10
Cinco mil pessoas participaram da última romaria da Festa da Penha, na manhã desta segunda-feira (13). A Romaria dos Ciclistas foi mais uma demonstração de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha nestes oito dias de festividades. Ciclistas de várias idades saíram de Cobilândia, em Vila Velha, e pedalaram até o parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha. A estimativa de público é da Arquidiocese de Vitória.Entre os romeiros havia adeptos da bicicleta que usam o meio de transporte no dia a dia; fiéis com pedidos e agradecimentos à Nossa Senhora da Penha e também gente prestando homenagens. A vendedora Rosilene de Oliveira teve o filho assassinado há três anos. Como ele sempre participava da Romaria dos Ciclistas, ela foi pedalar em lembrança à memória de seu filho, com uma camisa que o homenageava.
Cinco mil ciclistas participam de última romaria da Festa da Penha
“Meu filho faleceu há três anos e como ele sempre participava da romaria, eu continuarei vindo, graças a Deus”, falou. A terceira idade também pedalou em bom número durante a romaria. A costureira Olivia Spadeti, de 62 anos, fez todo o percurso com animação. “Eu tenho muita fé em Nossa Senhora da Penha e tenho plena convicção que ela está com a gente. Acho que todo mundo deveria fazer essa romaria porque não tem coisa melhor para a saúde do que isso”, disse.
As crianças também compareceram e acompanharam os pais. Como o agente marítimo Fabio Moraes, que levou a filha Ana Clara, de 3 anos, na cadeirinha da bicicleta.  “Essa é uma pedalada diferente, tem a fé envolvida. E é bom celebrar com uma atividade física, com saúde. É muito legal poder trazer minha filha e ela ver esse pessoal todo reunido pela palavra de Cristo”, contou.
Durante o trajeto, pelas avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro e Champagnat, os ciclistas acompanharam um caminhão que levava a imagem de Nossa Senhora da Penha. Eles foram recebidos com músicas, orações e uma bênção na chegada ao Parque da Prainha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados