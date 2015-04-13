Cinco mil ciclistas participam de última romaria da Festa da Penha

Cinco mil pessoas participaram da última romaria da Festa da Penha, na manhã desta segunda-feira (13). A Romaria dos Ciclistas foi mais uma demonstração de fé e devoção à Nossa Senhora da Penha nestes oito dias de festividades. Ciclistas de várias idades saíram de Cobilândia, em Vila Velha, e pedalaram até o parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha. A estimativa de público é da Arquidiocese de Vitória.Entre os romeiros havia adeptos da bicicleta que usam o meio de transporte no dia a dia; fiéis com pedidos e agradecimentos à Nossa Senhora da Penha e também gente prestando homenagens. A vendedora Rosilene de Oliveira teve o filho assassinado há três anos. Como ele sempre participava da Romaria dos Ciclistas, ela foi pedalar em lembrança à memória de seu filho, com uma camisa que o homenageava.

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“Meu filho faleceu há três anos e como ele sempre participava da romaria, eu continuarei vindo, graças a Deus”, falou. A terceira idade também pedalou em bom número durante a romaria. A costureira Olivia Spadeti, de 62 anos, fez todo o percurso com animação. “Eu tenho muita fé em Nossa Senhora da Penha e tenho plena convicção que ela está com a gente. Acho que todo mundo deveria fazer essa romaria porque não tem coisa melhor para a saúde do que isso”, disse.

As crianças também compareceram e acompanharam os pais. Como o agente marítimo Fabio Moraes, que levou a filha Ana Clara, de 3 anos, na cadeirinha da bicicleta. “Essa é uma pedalada diferente, tem a fé envolvida. E é bom celebrar com uma atividade física, com saúde. É muito legal poder trazer minha filha e ela ver esse pessoal todo reunido pela palavra de Cristo”, contou.